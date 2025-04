Em ato por anistia, políticos pressionam Motta e atacam Moraes

Deputados federais e senadores usaram o ato de hoje na avenida Paulista, na capital paulistana, para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a pautar a votação do projeto de lei que anistia os presos que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa das manifestações.

O que aconteceu

Deputado do PL usou governadores para dizer que partidos na Câmara apoiam a anistia. O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), afirmou que Motta será pautado pela maioria dos deputados e perguntou aos governadores se as siglas apoiavam o projeto na Casa.

Sete governadores participaram do ano na avenida Paulista. Pouco antes da manifestação, Bolsonaro se reuniu com apoiadores. São eles: Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (União Brasil ), de Mato Grosso, e Wilson Lima (União), do Amazonas.

Questionado por Côrtes, quatro políticos da direita e centrão disseram que os partidos apoiam a anistia. Tarcísio, Valdemar Costa (presidente do PL), Caiado e Zema responderam que suas respectivas siglas endossam o projeto. Apenas Ratinho Jr. quando foi chamado, não estava no carro de som.

Cadê o governador Ratinho? Desceu? Mas o presidente do PSD, o presidente (Gilberto) Kassab, deu a palavra dele que o PSD apoia a anistia.

Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Bolsonaro participa de ato pró-anistia na avenida Paulista Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Líder da Câmara diz que já tem o apoio de 162 deputados. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) está colhendo assinaturas individuais dos parlamentares para apresentar o requerimento de urgência do projeto da anistia no plenário da Câmara. São necessárias 257 rubricas. Caso o pedido seja aprovado, a proposta poderá ser incluída na ordem do dia e votada a qualquer momento.

Sem o apoio dos líderes do Centrão, PL mudou a estratégia. A ideia de coletar as assinaturas individuais começou após as lideranças de partidos de Centro se recusarem a assinar o requerimento. Durante dias, Cavalcante afirmou que os parlamentares endossavam o pedido, mas como mostrou o UOL, o "blefe" irritou os deputados e criou uma "instabilidade proposital" na Câmara, na avaliação dos líderes do Centrão.

Segunda-feira, amanhã, nós vamos publicar o nome e a foto deles para vocês agradecerem esses deputados. E nós vamos divulgar também o nome e a foto de quem ainda está indeciso. Até quarta-feira, presidente Bolsonaro, nós vamos ter, com a ajuda do Caiado, do Zema, do Tarcísio, do Wilson Lima, de Jorginho Mello e de todos os governadores que estão aqui, teremos, sim, as 257 assinaturas, se Deus quiser. E aí será pautado querendo ou não na Câmara dos Deputados. Quero só dizer, ninguém vai nos parar até que a anistia seja aprovada.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados.

Nikolas chama Moraes de covarde em ato em SP: 'Se lascou'

Deputado bolsonarista é um dos grandes defensores da anistia e crítico do STF. Nikolas chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de "ditador de toga" e "covarde" durante discurso no ato em defesa da anistia dos golpistas envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A que ponto nós chegamos? Temos que ir pra rua pra poder dizer o óbvio, de que altas penas é para criminosos e não pra baderneiros. Gente como o Alexandre de Moraes, ditadores de toga, principalmente, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui. Essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou.

Nikolas Ferreira (PL-MG).

Parlamentar publicou vídeo nas redes sociais com mentiras e conceitos jurídicos confusos sobre a anistia. Como mostrou o UOL, Nikolas mentiu ao dizer que a cabelereira foi "condenada a 14 anos de cadeia". Acusada de pichar com batom a escultura "A Justiça" de Alfredo Ceschiatti, na praça dos Três Poderes, Débora Rodrigues dos Santos ainda está sendo julgada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). Até o momento, o relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram por sua condenação —mas Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin ainda não se manifestaram.

Débora não foi condenada porque "escreveu perdeu, mané em uma estátua", como afirma Nikolas no vídeo. Na denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), Débora é acusada de cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.