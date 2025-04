Mais de 50 nações querem negociações com EUA após tarifas, dizem autoridades de Trump

Por Douglas Gillison e Ted Hesson e Kanishka Singh e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - Mais de 50 nações entraram em contato com a Casa Branca para iniciar negociações comerciais desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas e abrangentes tarifas de importação, disseram autoridades norte-americanas neste domingo, ao defenderem as sobretaxas que eliminaram quase US$6 trilhões em valor de mercado das bolsas do país na semana passada.

Nos programas de entrevistas da manhã deste domingo, os principais consultores econômicos de Trump procuraram retratar as tarifas como um reposicionamento dos EUA na ordem comercial global. Eles também tentaram minimizar as consequências econômicas da tumultuada implementação da semana passada, antes da esperada abertura turbulenta dos mercados financeiros asiáticos na segunda-feira.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que mais de 50 nações iniciaram negociações com os EUA desde o anúncio da última quarta-feira. Nem Bessent nem as outras autoridades citaram os países ou ofereceram detalhes sobre as negociações. Entretanto, a realização de negociações simultâneas com tantos países ao mesmo tempo pode representar um enorme desafio logístico para o governo Trump. Não está claro quanto tempo essas negociações vão durar.

No domingo, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu tarifas zero como base para as negociações com os EUA, comprometendo-se a remover barreiras comerciais e dizendo que as empresas taiuanesas aumentarão seus investimentos nos EUA.

"Ele criou uma alavancagem máxima para si mesmo", disse Bessent no programa "Meet the Press" da NBC News.

Bessent minimizou a queda do mercado de ações dos EUA e disse que não havia "nenhuma razão" para prever uma recessão com base nas tarifas, citando um crescimento de empregos nos EUA mais forte do que o previsto.

"Pudemos ver pelo número de empregos na sexta-feira, que ficou bem acima das expectativas, que estamos avançando, portanto não vejo razão para prevermos uma recessão", disse Bessent.

Trump abalou as economias de todo o mundo depois que anunciou as sobretaxas sobre as importações dos EUA, desencadeando taxas retaliatórias da China e provocando temores de uma guerra comercial global e de recessão.

As bolsas de valores dos EUA caíram cerca de 10% nos dois dias desde que Trump anunciou o novo regime tarifário global que foi mais agressivo do que analistas e investidores previam.

Analistas e grandes investidores culparam a queda do mercado de ações pelo impulso tarifário de Trump, que a maioria dos economistas e o chefe do Federal Reserve dos EUA acreditam que pode estimular a inflação e prejudicar o crescimento econômico do país. Os economistas do JPMorgan agora estimam que as tarifas resultarão em uma queda de 0,3% no produto interno bruto dos EUA em 2025, em comparação com uma estimativa anterior de crescimento de 1,3%, e que a taxa de desemprego subirá de 4,2% para 5,3%.

Em uma publicação em sua rede social Truth Social na sexta-feira, Trump compartilhou um vídeo que sugere que suas tarifas têm o objetivo de derrubar o mercado de ações propositalmente em uma tentativa de forçar a redução das taxas de juros.

A publicação alimentou o debate global sobre se as tarifas de Trump faziam parte de um novo regime tarifário permanente ou se eram simplesmente uma tática de negociação que poderia levar à redução das tarifas por meio de concessões de outros países.

O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, sugeriu no programa "Face the Nation" da CBS News que poderia ser a última opção, dizendo que as tarifas permaneceriam em vigor "por dias e semanas". Ele disse que as tarifas recíprocas seriam lançadas conforme planejado em 9 de abril.

O processo usado para determinar as tarifas foi examinado na semana passada, depois que foi descoberto que elas foram aplicadas inclusive sobre ilhas desabitadas da Antártida, povoadas por pinguins. Outros lugares minúsculos e remotos também foram alvo do tarifaço de Trump.

Lutnick disse que é necessária uma abordagem abrangente para que as pequenas nações não possam ser usadas por países maiores para contornar as tarifas.

"Basicamente, (Trump) disse: 'Não posso permitir que nenhuma parte do mundo seja um lugar onde a China ou outros países possam fazer remessas através deles'", disse Lutnick.

O bilionário Elon Musk, conselheiro de Trump, disse no sábado que esperava ver, no futuro, total liberdade de comércio entre os EUA e a Europa.

Peter Navarro, conselheiro comercial de Trump, descartou a ideia de um rompimento entre Musk e o governo Trump em relação à política tarifária, mas disse que o presidente-executivo da Tesla estava cuidando de seus interesses comerciais.

"Não há nenhuma divergência aqui", disse Navarro ao programa "Sunday Morning Futures" da Fox News.