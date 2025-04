Turista gaúcha morreu eletrocutada em hostel no RN, diz família

Uma mulher morreu ao tomar um choque elétrico em um hostel em São Miguel do Gostoso (RN) anteontem. As informações foram confirmadas pela família da turista no Instagram.

O que aconteceu

Paula Vergara, 43, foi eletrocutada em um hostel. De acordo com familiares e amigos da turista, a gaúcha morreu após receber uma descarga elétrica na sexta-feira —não se sabe de que forma ela foi atingida. Vítima é de Pelotas (RS), mas estava morando em São Miguel do Gostoso desde outubro de 2024.

Nas redes sociais, familiares pedem ajuda para traslado do corpo. "Meu tio está fazendo uma vaquinha. Se alguém quiser contribuir, toda ajuda é bem-vinda", escreveu a prima dela, Talita Vergara.

Story da prima de Paula Imagem: Reprodução/Instagram @talivergara

Grupo de voluntários do qual Paula fazia parte lamentou morte. "Moça de coração enorme levou o bem por onde passou, aqui em Floripa, no Rio Grande do Sul, durante as enchentes de 2024 e, agora, estava realizando um trabalho que ela adorava, oferecendo oficinas culinárias e lúdicas para crianças."

No Instagram, Paula postava conteúdos sobre alimentação. Publicações divulgavam oficinas de educação alimentar, além dos trabalhos voluntários que ela participava.

UOL tentou contato com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, mas não teve retorno. O espaço segue aberto. Polícia Civil também foi procurada, mas também não respondeu às mensagens.