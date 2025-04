Investidores se preparam para mais volatilidade antes de abertura de bolsas na 2ª-feira

Por Suzanne McGee

(Reuters) - Investidores aguardavam com nervosismo a abertura dos negócios nos mercados financeiros dos Estados Unidos após a queda no valor dos ativos em Wall Street na semana passada, disparada pelas tarifas de importação anunciadas pelo governo de Donald Trump.

Nos dois dias que se seguiram ao anúncio das tarifas na quarta-feira, o índice de referência S&P 500 caiu 10,5% e perdeu cerca de US$5 trilhões em valor de mercado. Foi a maior perda em dois dias desde março de 2020. A queda acentuada de quinta e sexta-feira fez com que o S&P 500 acumulasse baixa de mais de 17% em relação ao recorde histórico de fechamento em 19 de fevereiro.

Os futuros abrirão às 18h, horário local (19h de Brasília) deste domingo, o que dará uma indicação de como as negociações poderão ser na segunda-feira.

"O mercado em alta está morto", disse Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial. "Talvez vejamos alguns ganhos nos próximos dias, mas por enquanto eles não serão sustentáveis."

O momento da notícia sobre as tarifas, que coincidiu com o início da temporada de resultados de empresas relativos ao primeiro trimestre, está contribuindo para a perspectiva sombria, disse Malek.

Em programas de entrevistas da manhã deste domingo, os principais assessores econômicos de Trump procuraram retratar as tarifas como um reposicionamento inteligente dos EUA. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse no programa "Meet the Press" da NBC News que não havia "nenhuma razão" para prever uma recessão no país.

Alguns investidores acreditam que o mercado de ações dos EUA tentará, pelo menos, realizar uma espécie de retorno. "Em algum momento desta semana, é provavelmente inevitável que tenhamos um dia de alta", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe de investimentos da Interactive Brokers.

A questão continua sendo a sustentabilidade de qualquer recuperação.

"É possível que haja um dia nesta semana em que as telas estejam verdes, mas qualquer recuperação duradoura pode não ocorrer por três ou quatro semanas", disse Alex Morris, diretor de investimentos da F/m Investments. "Nesse ponto, as pessoas começarão a dizer que já tiramos bastante ar do balão."