Sainz é multado por perder cerimônia do hino no GP do Japão apesar de ter sofrido problema estomacal

06/04/2025 16h26 O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. foi multado em 20 mil euros (cerca de R$ 127 mil pela cotação atual) por chegar atrasado à cerimônia do hino no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, embora o piloto da Williams estivesse sofrendo de problemas estomacais. A Federação Internacional de Automobilismo deixou metade da sanção financeira em suspenso, a menos que o madrilenho não repita a mesma atitude nos próximos doze meses. A FIA especificou que Sainz não foi multado nos 60 mil euros que o regulamento determina porque "sofreu desconforto devido a um problema estomacal que atrasou a sua presença no grid". No entanto, o órgão insistiu que "mostrar respeito pelo hino nacional é uma alta prioridade e as partes devem ter em conta qualquer eventualidade para estar em seu local para o hino na hora acordada". Sainz terminou a corrida em 14º lugar. amk/pbt/iga/mb/aam © Agence France-Presse