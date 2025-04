Chinesa viraliza por morar no banheiro de 6 metros da empresa onde trabalha

Uma chinesa viralizou nas redes sociais por compartilhar sua rotina morando dentro do banheiro da empresa onde trabalha.

O que aconteceu

A jovem, identificada como Yang, 18, é natural da província de Hunan. Para economizar com aluguel, ela decidiu morar no banheiro da loja de móveis em que trabalha, na cidade de Zhuzhou. As informações são do jornal The Economic Times.

Yang paga o equivalente a R$ 37 por mês ao seu chefe para poder morar no banheiro. A jovem chamou a atenção ao compartilhar a rotina no espaço de 6 m² na rede social chinesa Douyin.

Chinesa faz todos os serviços básicos de uma casa dentro do espaço limitado. Ela dorme em uma cama dobrável, que também usa para bloquear a porta a fim de impedir a entrada de estranhos, tem um cabideiro para guardar as roupas e um pequeno fogão portátil que usa para cozinhar.

Durante o dia, Yang precisa dividir o espaço com os funcionários e clientes da loja. Isso porque quando ela não está usando o banheiro como moradia, o espaço serve para sua função original.

Chefe ofereceu a Yang dormir em um escritório da loja. No entanto, como o escritório não tem portas, ela optou por viver no banheiro, que oferece mais privacidade.

Yang ganha cerca de R$ 2.320 mensal. Por mês, ela relata gastar o equivalente a R$ 307, incluso o valor do aluguel. O dinheiro que sobra, ela diz guardar para poder comprar casa própria ou um carro.