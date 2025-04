Conselheiros de Trump dizem que mais de 50 países entraram em contato para negociar tarifas

Autoridades do alto escalão do governo disseram neste domingo, 6, que mais de 50 países afetados pelas novas tarifas do presidente Donald Trump entraram em contato para iniciar negociações sobre os impostos de importação. As taxas mais altas devem ser cobradas a partir de quarta-feira, 9, dando início a uma nova era de incerteza econômica sem um fim claro à vista.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que práticas comerciais injustas não são "o tipo de coisa que se pode negociar em dias ou semanas". Os Estados Unidos, disse ele, precisam ver "o que os países oferecem e se isso é crível". Trump, que passou o fim de semana na Flórida jogando golfe, postou online que "Venceremos. Aguentem firme, não será fácil".

Os membros de seu gabinete e os consultores econômicos estavam em peso no domingo defendendo as tarifas e minimizando as consequências para a economia global. "Não é necessário que haja uma recessão. Quem sabe como o mercado vai reagir em um dia, em uma semana?" disse Bessent. "O que estamos procurando é construir os fundamentos econômicos de longo prazo para a prosperidade."

A ofensiva tarifária de Trump, anunciada em 2 de abril, cumpriu uma promessa importante de campanha, pois ele agiu sem o Congresso para redesenhar as regras do comércio global. Foi um movimento de décadas para Trump, que há muito tempo denuncia os acordos de comércio exterior como injustos para os EUA.

Ele está apostando que os eleitores estarão dispostos a suportar preços mais altos para itens de uso diário a fim de implementar sua visão econômica. Os países estão se esforçando para descobrir como responder às tarifas, com a China e outros países retaliando rapidamente. O principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, reconheceu que outros países estão "furiosos e retaliando" e, segundo ele, "a propósito, estão se aproximando da mesa".

Ele citou o Escritório do Representante de Comércio dos EUA, que informou que mais de 50 nações entraram em contato com a Casa Branca para iniciar as negociações. Além da turbulência, as novas tarifas estão atingindo tanto os aliados quanto os adversários americanos, incluindo Israel, que está enfrentando uma tarifa de 17%. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve visitar a Casa Branca na segunda-feira, 7, e seu gabinete disse que as tarifas seriam um ponto de discussão com Trump, juntamente com a guerra em Gaza e outras questões.

Tarifas de Trump farão com que tênis, jeans e quase tudo o que os americanos usam fique mais caro

Outro aliado americano, o Vietnã, um importante centro de fabricação de roupas, também entrou em contato com o governo sobre as tarifas. Trump disse que o líder do Vietnã afirmou em uma ligação telefônica que seu país "quer reduzir suas tarifas a ZERO se conseguir chegar a um acordo com os EUA". E uma importante parceira europeia, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, disse que discordava da medida de Trump, mas que estava "pronta para usar todas as ferramentas - de negociação e econômicas - necessárias para apoiar nossas empresas e nossos setores que podem ser penalizados".

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, deixou claro que não haveria como adiar as tarifas que estão a poucos dias de serem aplicadas. "As tarifas estão chegando. É claro que sim", disse ele, acrescentando que Trump precisava redefinir o comércio global. Mas ele se comprometeu apenas a mantê-las "definitivamente" "por dias e semanas". No Congresso, onde o Partido Republicano de Trump há muito tempo defende o livre comércio, o regimento tarifário foi recebido com aplausos, mas também com um desconforto significativo.

Vários senadores republicanos já assinaram um novo projeto de lei bipartidário que exigiria que os presidentes justificassem novas tarifas ao Congresso. Os legisladores teriam então de aprovar as tarifas dentro de 60 dias, ou elas expirariam. John Barrasso, do Wyoming, o segundo membro da liderança do Partido Republicano no Senado, disse que Trump está "fazendo o que tem todo o direito de fazer". Mas, ele reconheceu, "há preocupação, e há preocupação em todo o país. As pessoas estão observando os mercados".

"Haverá uma discussão no Senado", disse Barrasso sobre as tarifas. "Veremos qual será o rumo da discussão." O guru da redução de custos do governo de Trump, o empresário bilionário Elon Musk, manteve-se relativamente silencioso em relação às tarifas de Trump, mas disse em um evento na Itália no fim de semana que gostaria de ver os EUA e a Europa chegarem a "uma situação de tarifa zero".

O comentário do proprietário da Tesla, que lidera o Departamento de Eficiência Governamental de Trump, foi repreendido pelo conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro. "Elon, quando está em sua pista do DOGE, é ótimo. Mas entendemos o que está acontecendo aqui. Só precisamos entender. Elon vende carros", disse Navarro. E acrescentou: "Ele está simplesmente protegendo seus próprios interesses, como qualquer empresário faria".

Lawrence Summers, economista que foi secretário do Tesouro durante o governo do presidente democrata Bill Clinton, disse que Trump e sua equipe econômica estão enviando mensagens contraditórias se disserem que estão interessados em revitalizar a manufatura e, ao mesmo tempo, continuarem abertos a negociar com parceiros comerciais.

Se outros países eliminarem suas tarifas e os EUA também o fizerem, disse ele, "será apenas um acordo, e então não aumentaremos nenhuma receita nem faremos com que nenhuma empresa se transfira para os Estados Unidos. Se for uma fonte de receita permanente e tentar fazer com que as empresas se mudem para os Estados Unidos, então teremos essas tarifas permanentemente. Portanto, o presidente não pode ter as duas coisas".

Bessent esteve no programa "Meet the Press" da NBC, Hassett e Summers apareceram no programa "This Week" da ABC, Lutnick e Barrasso estiveram no programa "Face the Nation" da CBS e Navarro foi entrevistado no programa "Sunday Morning Futures" do Fox News Channel.