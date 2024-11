'Maior médium do Brasil', Divaldo Franco é internado com câncer na bexiga

O médium espírita Divaldo Franco foi diagnosticado com câncer na bexiga e está internado desde o último domingo (17), no Hospital São Rafael, em Salvador.

O que aconteceu

Médicos constataram tumor na bexiga após médium se queixar de desconforto urinário. Em nota divulgada nas redes sociais do Centro Espírita Mansão do Caminho, a informação de que Divaldo está com um câncer em fase inicial foi confirmada.

Ele está hospitalizado para monitoramento constante de saúde. Informações divulgadas pelo centro espírita são que o quadro é estável e o tumor pequeno. As programações do Centro Espírita estão mantidas. A direção da casa foi assumida por Mário Sérgio Almeida, Diretor-Presidente da Mansão do Caminho.

"Ele está bem, lúcido e sem dor." Segundo intermediários de Divaldo Franco, as expectativas são positivas e ele deve voltar às atividades em breve.

Divaldo Franco é considerado maior médium do Brasil

Divaldo Franco é considerado o maior médium do Brasil e "novo Chico Xavier". Aos 97 anos, o baiano comanda a Mansão do Caminho — instituição espírita que fundou nos anos 50.

A instituição tem mais de 300 funcionários e 400 voluntários. Com creches e atendimentos médicos, pelo menos 3 mil crianças são recebidas diariamente. Também há distribuição de alimentos e medicamentos gratuitamente.

Ele se inspira em Chico Xavier, de quem foi amigo por longos anos. "Pra mim, ele é um grande mestre", afirmou em 2019, ao F5. "Não me sinto um continuador do trabalho dele, mas me sinto como alguém envolto, como ele, da propaganda do espiritismo", contou Franco, na época do lançamento de um filme, inspirado na sua trajetória. "Ele era 'o concur' [sic] pela sua irradiação de amor e paz, por isso ele foi pra mim um grande mestre."

Segundo Divaldo, ele sempre teve uma forte mediunidade e contato com os mortos. O baiano de Feira de Santana já assumiu que mudou de cidade porque a família o considerava louco.