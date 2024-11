Ele voltou a piscar e respirar pelo nariz após transplante facial de 50h

Um homem pode piscar, engolir, sorrir e respirar pelo nariz pela primeira vez em uma década graças a um transplante facial realizado na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. A vida de Derek Pfaff, 30, mudou completamente no dia 5 de março de 2014, quando um trágico incidente durante seus tempos de faculdade deixou o seu rosto gravemente danificado por conta de um tiro.

Eu estava sob muita pressão na faculdade. Não me lembro de ter tomado a decisão de tirar a minha própria vida. Quando acordei no hospital, pensei inicialmente que havia sofrido um acidente de carro. Derek Pfaff

O jovem passou por 58 cirurgias faciais reconstrutivas em 10 anos antes de chegar à Mayo Clinic, em Rochester. Ele ainda era incapaz de comer alimentos sólidos ou falar casualmente com amigos e familiares. O uso de óculos era impossível sem um nariz.

Eu vivi por uma razão. Quero ajudar os outros. Sou muito grato ao meu doador, à sua família e à minha equipe de cuidados da Mayo Clinic por terem me dado essa segunda chance. Derek Pfaff

O transplante facial significa que, agora, esse homem de Harbor Beach, Michigan, poderá, mais uma vez, realizar todas as coisas que ele havia perdido. Ele também se tornou um defensor apaixonado pela prevenção do suicídio e planeja compartilhar sua história para encorajar outras pessoas que estão lutando para obter ajuda.

Essa cirurgia transformou a minha vida. Me sinto muito mais confiante. Espero, um dia, encontrar alguém, me estabelecer e ter uma família. Também vou continuar compartilhando a minha história com os outros para ajudar o maior número de pessoas possível. Derek Pfaff

Como funciona a cirurgia

Transplante de rosto é considerado de alto risco. Paciente deve tomar medicamentos especiais (imunossupressores) pelo resto da vida para reduzir o risco de seu corpo rejeitar o rosto transplantado. Há outros riscos como perda de sangue, coágulos sanguíneos e infecção.

Procedimento é feito para melhorar a qualidade do paciente. Geralmente, é uma pessoa que sofreu traumas graves, queimaduras, doenças ou doenças congênitos que afetam o rosto. De acordo com a Mayo Clinic, objetivo é melhorar tanto a aparência quanto as habilidades funcionais, como mastigar, engolir, falar e respirar pelo nariz. Algumas pessoas buscam essa cirurgia para reduzir o isolamento social que vivenciam enquanto vivem com diferenças visíveis em seus rostos.

Derek observando o resultado da cirurgia Imagem: Divulgação/Mayo Clinic

Cirurgia é longa e pode durar mais de 10 horas; a de Derek passou de 50 horas. Transplante do paciente foi realizado em fevereiro de 2024. Equipe médica era composta por, pelo menos, 80 profissionais de saúde, incluindo cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, técnicos, assistentes e outros especialistas, liderada por Samir Mardini, cirurgião reconstrutor facial e de reanimação facial e diretor cirúrgico do Programa de Transplante Reconstrutivo da Mayo Clinic.

85% da face do paciente foi reconstruída e substituída por tecido doador — incluindo a mandíbula e a maxila, segundo Mardini. Os cirurgiões planejaram meticulosamente essa complexa operação ao longo de vários meses.

Cirurgia foi realizada previamente de forma digital. Para garantir precisão, foi criado um plano cirúrgico digital com base em varreduras detalhadas dos rostos do doador e do receptor. Também foi realizado o mapeamento do nervo facial, tanto do sistema nervoso do doador quanto do receptor, para entender a função de cada nervo.

Paciente se preparando para transplante facial Imagem: Divulgação/Mayo Clinic

Transplante exigiu substituição de tudo abaixo das sobrancelhas e da testa. Isso inclui pálpebras superiores e inferiores e gordura intraorbital, mandíbulas superiores e inferiores, dentes, nariz, estrutura da bochecha, pele do pescoço, palato duro e partes do seu palato mole.

Um dos aspectos mais difíceis foi garantir a função dos nervos faciais do doador. Uma técnica de microcirurgia foi empregada para transplantar o sistema de drenagem lacrimal do doador, permitindo que as lágrimas de Pfaff drenem normalmente para o seu novo nariz. Com isso, ele pode expressar felicidade, tristeza, alegria e decepção através de seus músculos e nervos faciais transplantados.

Mais de 50 transplantes de faces já foram realizados ao redor do mundo. O primeiro foi feito há 19 anos. As taxas de sobrevivência para esse tipo de transplante são animadoras, de acordo com um estudo recente da JAMA Surgery.

A maioria dos transplantes de órgãos salva vidas. No caso do transplante facial, é uma operação que te dá vida. Samir Mardini, cirurgião responsável

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil?