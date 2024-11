Deputado, Ramagem é o único indiciado com cargo eletivo

Indiciado por suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) é o único com cargo eletivo entre os 35 indiciados pela Polícia Federal.

Quem é Ramagem

Alexandre Ramagem ocupou a direção da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), entre 2019 e 2022. Ele negou ter determinado o monitoramento de desafetos políticos, magistrados ou jornalistas, em sabatina do UOL e da Folha.

Negou ter dado declarações sobre fraude em 2018 e em 2022. Na mesma entrevista, ele negou que tenha dado declarações sobre fraude nas eleições de 2018 e disse que nunca foi contrário ao resultado de 2022, que deu a vitória ao presidente Lula (PT).

Pivô de saída de Moro. Em 2020, a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça causou a exposição do então presidente Jair Bolsonaro, com acusações de tentativa de interferência na Polícia Federal com a troca de comando e a demissão de Maurício Valeixo para a indicação de Ramagem na diretoria-geral.

Não assumiu a direção da PF por decisão do STF. Após a demissão de Moro, Ramagem foi indicado ao cargo por Bolsonaro, mas teve a posse suspensa pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Eleito deputado em 2022. Ele recebeu 0,68% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas no estado.

Candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2024, o agora deputado disputou as eleições para a prefeitura da capital carioca, mas perdeu a disputa para o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Veja a lista de todos os indiciados

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Alexandre Castilho Bitencourt da silva

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Amauri Feres Saad

Anderson Gustavo Torres

Anderson Lima De Moura

Angelo Martins Denicoli

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Bernardo Romão Corrêa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Carlos Giovani Delevati Pasini

Cleverson Ney Magalhães

Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

Fabrício Moreira De Bastos

Filipe Garcia Martins

Fernando Cerimedo

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques De Almeida

Hélio Ferreira Lima

JAIR MESSIAS BOLSONARO

José Eduardo De Oliveira E Silva

Laércio Vergílio

Marcelo Bormevet

Marcelo Costa Câmara

Mario Fernandes

Mauro Cesar Barbosa Cid

Nilton Diniz Rodrigues

Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Rafael Martins de Oliveira

Ronald Ferreira de Araújo Junior

Sergio Ricardo Cavaliere De Medeiros

Tércio Arnaud Tomaz

Valdemar Costa Neto

Walter Souza Braga Netto

Wladimir Matos Soares

O que aconteceu

Lista com os nomes dos indiciados foi divulgada pela Polícia Federal. PF indiciou 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado.

Entre os indiciados, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ex-ministros, generais, militares e ex-assessores também estão na lista divulgada pela PF.

O relatório da investigação foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com o indiciamento, a PF apontou quais crimes os investigados teriam praticado a partir do conjunto de elementos reunidos ao longo da investigação. Pela primeira vez, um presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país.

As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos. Houve quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário.

Segundo a PF, a divulgação, com autorização do STF, visa evitar difusão de notícias incorretas.