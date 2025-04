Papa Francisco aparece no Domingo de Páscoa e dá a bênção aos fiéis

Do UOL, em São Paulo

O Papa Francisco apareceu hoje, no Domingo de Páscoa, para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ele ainda se recupera após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

O que aconteceu

A missa foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri, a pedido do papa. A homilia, no entanto, foi preparada pelo Pontífice, segundo o Vaticano.

O papa, 88 anos, apareceu na varanda sobre a entrada da basílica após o fim da celebração da missa, por volta de 12h (no horário local, 7h em Brasília). Milhares de pessoas acompanhavam e aplaudiram quando Francisco apareceu, ainda se movimentando em uma cadeira de rodas.

"Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa!", disse o papa Francisco. Ele acenou da varanda, e um assessor leu o a mensagem "Urbi et ori" (para a cidade de Roma e para o mundo) por ele.

O Pontífice fez votos de paz e pediu o desarmamento. "Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento", diz a mensagem escrita por Francisco e lida por Mons. Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias.

Que o princípio da humanidade nunca deixe de ser o eixo do nosso agir quotidiano. Perante a crueldade dos conflitos que atingem civis indefesos, atacam escolas e hospitais e agentes humanitários, não podemos esquecer que não são atingidos alvos, mas pessoas com alma e dignidade

Papa Francisco

20.abr.2025 - O cardeal Angelo Comastri preside a missa de Páscoa como parte das celebrações da Semana Santa, na Praça de São Pedro, no Vaticano Imagem: Andreas SOLARO / AFP

O Santo Padre denunciou a situação "dramática e deplorável" na Faixa de Gaza e pediu ao Hamas que liberte os últimos reféns. "Expresso minha proximidade com os sofrimentos (...) de todo o povo israelense e do povo palestino", disse.

O argentino pediu aos líderes políticos que "não cedam à lógica do medo que aprisiona" e que "derrubem as barreiras que criam divisões". "Nenhuma paz é possível onde não há liberdade religiosa ou liberdade de pensamento e de expressão", disse o sumo pontífice em seu discurso.

Papa ainda se recupera

Ainda se recuperando de uma pneumonia dupla, o papa tem feito poucas aparições. Ele não participou da procissão anual da Sexta-Feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus. A Via Crucis no Coliseu, que se acredita ter sido um local de martírio para os primeiros cristãos, é uma reconstituição da morte de Jesus.

Na semana passada, Francisco já havia surpreendido com uma aparição ao final da celebração do Domingo de Ramos. "Feliz Domingo de Ramos, Feliz Semana Santa", disse o papa. Ele parou ocasionalmente para conversar com os fiéis, incluindo um grupo de freiras.

Francisco teve alta hospitalar no dia 23 de março. O Pontífice passou 37 dias internado em um hospital de Roma por causa de um quadro respiratório grave.

Com informações de Reuters