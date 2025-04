Zelenski acusa Rússia de "tentar avançar" na Ucrânia durante trégua - Presidente ucraniano denuncia tentativas "isoladas" do inimigo de fazer avanços e diz que russos tentam "criar a impressão geral de um cessar-fogo" durante pausa de Páscoa anunciada por Putin.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, reconheceu implicitamente neste domingo (20/04) que a trégua de Páscoa do Kremlin, declarada no dia anterior, foi implementada em grandes segmentos da frente de batalha, embora tenha relatado inúmeras violações do cessar-fogo por parte da Rússia e denunciado tentativas "isoladas" do inimigo de avançar em alguns pontos da zona de contato.

"No geral, nesta manhã de Páscoa, podemos dizer que o Exército russo está tentando criar a impressão geral de um cessar-fogo, enquanto em algumas áreas ainda continua com tentativas isoladas de avançar e infligir baixas na Ucrânia", disse Zelenski em suas redes sociais após receber um relatório do chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Sirsky.

Zelenski reafirmou que a Ucrânia baixará suas armas onde a Rússia fizer o mesmo e reiterou sua proposta, feita no sábado ao presidente russo, Vladimir Putin, de estender para 30 dias a trégua de Páscoa declarada por Moscou, que inicialmente vigora somente até a meia-noite deste domingo (hora local, 18h em Brasília).

De acordo com informações recebidas do Exército sobre a situação nas primeiras 12 horas da trégua, divulgadas por Zelenski, a Rússia atacou com artilharia 59 vezes e lançou cinco incursões em diferentes segmentos da frente, além de usar drones de ataque.

O presidente ucraniano relatou que, como resultado dessas ações, combates eclodiram em várias áreas de Donetsk e em um ponto na frente de Zaporíjia, ambas regiões da Ucrânia parcialmente ocupadas pela Rússia.

Zelenski também denunciou atividades de artilharia e drones na região russa de Kursk, onde tropas ucranianas continuam realizando uma operação militar.

"Entre 18h (12h de Brasília, horário de início da trégua) de ontem e a meia-noite de hoje, houve 387 disparos de artilharia e 19 ataques por parte das forças russas. Drones foram usados ??pelos russos 290 vezes", detalhou o presidente ucraniano nas redes sociais, sem explicar a discrepância com os números que havia fornecido em outra parte da mensagem.

Por fim, Zelenski enfatizou que o Exército ucraniano continuará a agir "de forma simétrica", "de acordo com a situação de combate específica" em cada região.

md (EFE, ots)