Papa Francisco faz aparição no Vaticano no domingo de Páscoa e envia mensagem de paz ao Oriente Médio

Para a alegria dos milhares de fiéis que esperavam nos arredores do Vaticano, o papa Francisco apareceu na sacada da basílica de São Pedro para as celebrações do domingo de Páscoa (20). O sumo pontífice, que ainda se recupera após mais de um mês hospitalizado, participou da benção Urbi et Orbi. Durante um breve discurso, ele defendeu a liberdade religiosa.

O sumo pontífice de 88 anos, cuja presença era incerta até o último momento, apareceu em uma cadeira de rodas, sem cânulas nasais de oxigênio, pouco depois das 12h00 pelo horário local (7h em Brasília) para dar sua tradicional bênção "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo). Ainda fraco e com dificuldades para falar, apesar de uma melhora em sua capacidade respiratória, Francisco delegou a um colaborador a leitura de seu texto, no qual ele analisa os conflitos no mundo.

Em sua declaração, o papa denunciou a situação "dramática e deplorável" na Faixa de Gaza e pediu ao Hamas que liberte os últimos reféns mantidos desde seu ataque assassino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. "Expresso minha proximidade com os sofrimentos (...) de todo o povo israelense e do povo palestino", disse.

"Nenhuma paz é possível onde não há liberdade religiosa ou liberdade de pensamento e de expressão", disse o sumo pontífice em seu discurso. O papa argentino pediu aos líderes políticos que "não cedam à lógica do medo que aprisiona" e que "derrubem as barreiras que criam divisões", pedindo mais uma vez o desarmamento.

Em seguida, o papa Francisco circulo pela praça São Pedro em meio aos fiés a bordo de seu papamovel.

Celebrações atípicas da Páscoa

Pela primeira vez desde sua eleição em 2013, o líder de 1,4 bilhão de católicos não compareceu à maioria dos eventos da Semana Santa, incluindo a Via Sacra no Coliseu na sexta-feira e a Vigília Pascal no sábado à noite, sobre a qual ele delegou a presidência aos cardeais. Mas na tarde de sábado (19), ele fez uma breve aparição pública na Basílica de São Pedro para rezar em frente a um ícone da Virgem antes de cumprimentar os fiéis e distribuir doces para as crianças.

A missa de Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo, foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri. Fato raro, os cristãos de todo o mundo comemoram a Páscoa no mesmo dia este ano, já que o calendário gregoriano, seguido por católicos e protestantes, e o calendário juliano, seguido pelos ortodoxos, coincidem.

(Com agências)