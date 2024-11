Contribui para imunidade e faz bem aos ossos: benefícios do leite de cabra

O leite de cabra é consumido em diversas partes do mundo como uma alternativa ao de vaca. Além de mais ácido e terroso, o de cabra tem a textura mais cremosa e é considerado mais fácil de digerir devido à sua composição de proteínas e gorduras, menores que os da vaca.

Também se destaca por ter cálcio, potássio, fósforo, magnésio e vitaminas A, B e D. Em 165 ml de leite de cabra (um copo americano pequeno), há aproximadamente 110 kcal.

A seguir, veja os benefícios de consumir leite de cabra.

É fonte de proteínas

Comparado ao leite de vaca, o de cabra possui um teor proteico menor, inclusive da proteína caseína alfa S1, conhecida como um dos principais agentes responsáveis pelas alergias.

De forma geral, as proteínas contribuem com o crescimento e a reparação dos tecidos, e desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na produção de enzimas e hormônios.

Faz bem para os ossos

O leite de cabra oferece diversos benefícios por ser fonte de cálcio e vitamina D — nutrientes que contribuem com a formação e a manutenção de ossos. O consumo regular desse alimento pode, portanto, ser um aliado importante na prevenção da osteoporose, condição que causa fragilidade óssea e aumenta o risco de fraturas.

Melhora a visão

A bebida pode oferecer benefícios para a saúde ocular devido ao seu alto teor de vitamina A, fundamental para a manutenção da visão. O micronutriente ajuda a proteger a córnea e é essencial para a visão em ambientes com pouca luz, além de ser importante para a saúde da retina.

Esse leite contém também zinco, que facilita a absorção da vitamina A e apoia o funcionamento adequado dos olhos. Dessa forma, o consumo regular de leite de cabra pode prevenir problemas oculares, como degeneração macular e dificuldades de visão noturna.

Contribui com a imunidade

Pode fortalecer o sistema imunológico devido à presença de vitamina A, zinco e selênio, nutrientes essenciais para o funcionamento adequado das defesas do corpo. A vitamina A age como uma barreira contra infecções, enquanto o zinco e o selênio têm ação antioxidante, ajudando a combater radicais livres e reduzir inflamações.

Faz bem para a pele

O leite de cabra contém substâncias que favorecem a hidratação, o rejuvenescimento, a elasticidade e a suavidade da pele. As vitaminas presentes ajudam a combater os sinais de envelhecimento, estimulam a produção de colágeno, promovem a renovação celular e retardam o envelhecimento cutâneo.

Melhora o funcionamento intestinal

Pode ser um aliado para a saúde intestinal por ter prebióticos, que favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal. Esses compostos ajudam a estimular o crescimento de bactérias benéficas, promovendo uma digestão mais eficiente e melhorando a absorção de nutrientes. Além disso, essa ação contribui para a redução de problemas digestivos, como prisão de ventre e desconforto abdominal.

É benéfico para o coração

Faz bem para o coração por conter potássio e gorduras saudáveis. O mineral ajuda a regular a pressão arterial, diminuindo o risco de hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Além disso, o leite de cabra contém gorduras insaturadas, que, quando consumidas com moderação, podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol "ruim" (LDL) e a melhorar a saúde do sistema cardiovascular.

Riscos e contraindicações

O leite de cabra oferece diversos benefícios para a saúde, mas pode ser contraindicado para alguns grupos, como:

Pessoas alérgicas ao leite;

Pessoas intolerantes à lactose;

Bebês com menos de um ano.

Além disso, o leite de cabra cru (não pasteurizado) oferece o risco de contaminação por bactérias, que causam intoxicação alimentar.

Como consumir?

O leite de cabra pode ser usado como ingrediente de queijos, vitaminas, smoothies, bolos, pudins, sorvetes, sopas e molhos, substituindo o leite de vaca.

Desde que não haja alergias ou intolerâncias, recomenda-se a ingestão de um a dois copos de leite ao dia, o que corresponde a cerca de 400 ml.

Fonte: Adriana Zupo Domeneghetti, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.