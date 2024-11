Gabarito da Fuvest 2025 é divulgado; veja respostas oficiais da 1ª fase

A Fuvest divulgou o gabarito oficial da primeira fase do Vestibular 2025 da USP, realizado neste domingo (17). Neste ano, 107.330 pessoas se inscreveram para 8.147 vagas de graduação. Clique neste link para ter acesso às respostas.

O que aconteceu

Menor taxa de abstenção da história da 1ª fase. O exame registrou um número de abstenção de: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. A taxa foi de 8,68% em 2023.

Isso indica uma maior taxa de efetividade entre o número de inscrições e as provas realizadas. Basta pensar que, neste ano, foram 1500 ausentes a menos em comparação com a primeira fase do ano passado.

Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest

Recorte de abstenções no estado. A cidade que registrou maior índice foi Barretos, com 12,47%. Registro ficou em segundo lugar, com 10,29%. Na capital paulista, 7,94% dos candidatos não compareceram. A cidade com menor índice foi Pirassununga, com 4,09%.

Novidade para a próxima edição. Monaco anunciou que a Fuvest terá atendimento para alunos que tiverem problemas de ansiedade. A fundação fará uma parceria com o curso de pós-graduação de psicologia da USP.

A Fuvest divulgou os cadernos de provas. Mudanças climáticas, igualdade de gênero e povos originários foram alguns dos temas abordados. Clique nos links abaixo para visualizar.

Foram 107.330 candidatos inscritos. Eles disputam as 8.147 vagas disponíveis, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Prova foi aplicada na capital e em outras 31 cidades da região metropolitana e do interior de São Paulo. O exame da primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha das disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Algumas delas serão interdisciplinares.

A lista de aprovados para segunda fase será liberada em 2 de dezembro. Para avançar, o candidato precisa atingir uma nota mínima, mas o percentual varia de carreira para carreira.

O curso mais concorrido é Medicina, seguido por Psicologia e Relações Internacionais. Consulte aqui a relação candidato/vaga.

A relação de candidatos por vaga em medicina, neste ano, é de 96,5. O número, porém, é menor que no ano passado, quando o índice era de 117,6.

Após cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) voltou ao topo do ranking de melhores universidades da América Latina. Lista é da consultoria britânica Times Higher Education, uma das mais conceituadas do mundo.

Calendário vestibular Fuvest 2025