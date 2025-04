Ibovespa opera perto da estabilidade na volta do feriado, de olho em guerra comercial

Depois de ter caído até 0,71% na primeira hora de negociação, o Ibovespa reduziu o ritmo de baixa e oscila perto da estabilidade nesta terça-feira, 22, beneficiado pelo desempenho positivo das bolsas de Nova York. Essas, por sua vez, recuperam boa parte das perdas da véspera, quando refletiam o aumento das tensões em torno da Casa Branca e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por cortes de juros nas taxas de juros dos EUA.

A queda no início do pregão foi atribuída a um ajuste às fortes quedas das bolsas americanas ontem, devido ao aumento da tensão entre Trump e o Fed.

Além disso, a China afirmou que vai retaliar os países que privilegiarem acordos com os EUA, o que aponta para uma maior divisão entre os países no comércio global.

Na avaliação de Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o mercado acionário brasileiro reflete hoje a resiliência que vem ocorrendo com os mercados de países emergentes menos afetados pela guerra comercial entre EUA e China. Com isso, embora o sinal de baixa prevaleça, ele é mais ameno e conta com a influência positiva de Nova York, o que não significa que o mercado não esteja atento aos efeitos das questões comerciais no mundo.

Sobre o relatório do FMI divulgado mais cedo, que apontou piora nas perspectivas para a economia global e também a brasileira, Spiess afirma que o teor do documento já era esperado e converge com as estimativas já feitas por outras instituições. Mesmo assim, ajuda a consolidar as percepções a esse respeito.

Às 11h15, o Ibovespa recuava 0,10%, aos 129.516,67 pontos.