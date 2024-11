Petrobras concluirá até fevereiro centro de preservação da fauna no Amapá exigido pelo Ibama, diz diretora

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A diretora executiva de Assuntos Corporativos da Petrobras , Clarice Coppetti, disse nesta sexta-feira que até fevereiro de 2025 ficará pronto o centro de preservação da fauna no município de Oiapoque (AP) a ser erguido em resposta a uma demanda do Ibama, que analisa pedido de licença ambiental da estatal para explorar a região da Foz do Amazonas, na costa do Amapá.

Segundo a diretora, as despesas na obra da unidade e na contratação de mão de obra, aeronaves e embarcações, somarão 150 milhões de reais.

Falando a jornalistas em evento do G20 Social, Coppetti disse que as áreas técnicas da Petrobras estão se reunindo com frequência para responder as últimas demandas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"A gente pretende estar com a base construída ... até fevereiro, final de fevereiro de 2025“, disse a diretora.

Um primeiro pedido da empresa para perfurar a bacia da foz do rio Amazonas foi negado pelo Ibama no ano passado, mas uma nova tentativa foi feita pela petroleira agora em 2024.

No mês passado, a Reuters noticiou que o presidente do órgão ambiental, Rodrigo Agostinho, solicitou por ofício mais esclarecimentos à Petrobras sobre o pedido da companhia, mesmo após técnicos da agência terem recomendado o indeferimento por considerar que a petroleira não apresentou "elementos suficientes" que permitam a revisão da sugestão original do corpo técnico.

"A gente acredita que até o final agora do mês a gente faz mais essa entrega para o Ibama, respondendo aos últimos questionamentos”, afirmou a diretora da petroleira, acrescentando que foram feitos 14 questionamentos, todos relacionados à proteção da fauna”.

Segundo a diretora da Petrobras, essas 14 novas recomendações do Ibama já estão sendo analisadas internamente para que seja dada uma resposta até o fim do mês.

NOVO PLANO

A diretora disse que o novo plano de negócios da empresa 2025-2029 está sendo enviado ao conselho de administração para que seja analisado no próximo dia 21. No mesmo dia, a empresa vai divulgar o plano ao mercado.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o plano estratégico para o período de 2025 a 2029 deverá prever investimentos de cerca de 110 bilhões de dólares.

Segundo Coppetti, o novo plano de investimentos não trará mudanças radicais. "Nenhuma empresa do tamanho da Petrobras, com a responsabilidade que ela tem, faz de um plano para outro, de um ano para outro, uma mudança radical”, afirmou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)