Para além do futebol: Israel e França fazem jogo tenso em Paris

Nesta quinta-feira (14), as seleções de futebol da França e de Israel se enfrentam em Paris pela Liga das Nações. Para além da disputa esportiva, há muitas tensões em jogo. Não apenas porque Paris tem sido palco tradicional de manifestações pró-Palestina no contexto da guerra atual, mas também em função dos acontecimentos violentos em Amsterdã, na semana passada, classificados por Israel e diversas lideranças e instituições internacionais como ataques antissemitas contra os israelenses que estavam na cidade para assistir à partida do Maccabi Tel Aviv contra o Ajax, da Holanda.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel

Israel chama de "pogrom" os ataques contra torcedores do Maccabi Tel Aviv pelas ruas de Amsterdã antes e após a partida contra o Ajax, pela Liga Europa, na semana passada. Pogrom é o termo usado para definir os ataques violentos cometidos contra as comunidades judaicas durante vários séculos ocorridos principalmente na Europa, mas não só.

O episódio em Amsterdã causou muita repercussão em Israel e continua a ser investigado pelas autoridades holandesas. Mas também pelas autoridades de Israel.

Diante dos acontecimentos na Holanda, a tensão é grande em torno da partida desta quinta-feira entre França e Israel pela Liga das Nações em Paris.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, classificou o jogo como de "alto-risco" e anunciou que a segurança será "extremamente reforçada". Foram mobilizados entre 4 mil e 5 mil agentes, o triplo dos habituais 1.300 para um jogo lotado. Mil e quinhentos irão se espalhar pelos transportes públicos e pela cidade, e 2.500 vão estar no interior e também nos arredores do estádio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, estará presente na partida. Segundo comunicado da presidência francesa, além de demonstrar apoio à seleção nacional, Macron quer "enviar uma mensagem de fraternidade e solidariedade após os atos antissemitas intoleráveis que se seguiram ao jogo em Amsterdã".

Mas as tensões em jogo têm ramificações políticas: partidos da esquerda francesa buscaram cancelar uma recepção de gala chamada de "Israel É para Sempre" que deve contar com a participação do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, uma das vozes mais extremistas da atual coalizão de governo israelense.

Smotrich sofre forte oposição interna em Israel, principalmente pela parte da sociedade que defende um acordo que seja capaz de libertar os 101 reféns do país mantidos há mais de um ano em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza. Smotrich se opõe a qualquer acordo que resulte na interrupção da guerra.

Israel recomenda que torcedores não compareçam ao estádio

O Conselho de Segurança Nacional de Israel emitiu um alerta apelando para os israelenses não comparecerem ao Stade de France. "Nos últimos dias, foram identificados vários apelos entre (grupos) pró-palestinos e apoiadores de grupos terroristas para atacar israelenses e judeus sob o pretexto de protestos e manifestações, aproveitando a presença em massa (em eventos desportivos e culturais) para maximizar os danos e (aumentar) a exposição midiática", diz o comunicado.

O ministério da Diáspora do governo de Israel publicou uma avaliação sobre os riscos de ataques físicos e virtuais aos judeus na Europa. De acordo com este levantamento, a França é classificada como um país de "alto risco" físico e virtual. A França tem uma população judaica de cerca de 440 mil pessoas, e o ministério israelense identificou mais de um milhão de posts classificados como antissemitas publicados na internet. De dez países, a França ocupa a segunda colocação na lista entre os mais perigosos para os judeus, segundo o levantamento. A Grã-Bretanha está em primeiro lugar.

Para além disso, há também riscos esportivos. O comentarista e jornalista israelense Uri Levy considera haver um movimento para prejudicar Israel nas entidades do futebol das quais o país faz parte.

Ele lembra que na manhã seguinte aos acontecimentos em Amsterdã, a Associação Palestina de Futebol publicou um apelo oficial à FIFA e à UEFA de forma a encorajá-las a afastar Israel das competições internacionais.

"Sem uma resposta significativa das autoridades holandesas e europeias, incluindo a UEFA e a FIFA, esta ação poderia aproximar o isolamento de Israel no mundo dos esportes, e possivelmente espalhar-se para outras áreas", escreve.

Negociações sobre cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

As informações sobre o progresso das negociações para algum tipo de acordo no norte de Israel são tratadas com cautela.

O ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, viajou a Washington para discutir com os norte-americanos os termos de um cessar-fogo no Líbano. Gideon Sa'ar, ministro das Relações Exteriores de Israel, confirmou que há "algum progresso nas conversações".

A Rádio do Exército de Israel relatou que Dermer fez uma visita secreta à Rússia na semana passada. Os russos se envolveriam para garantir que o Hezbollah não volte a se armar ao longo da fronteira norte de Israel.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse à CBS que está otimista quanto à possibilidade de um acordo ser alcançado em breve.

O cessar-fogo deve ter como base a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU que encerrou a Segunda Guerra do Líbano, em 2006. O impasse neste momento é que Israel exige liberdade para atuar no Líbano, caso o Hezbollah descumpra o acordo. A milícia xiita libanesa não concorda com esta exigência.

A resolução 1701 determina que apenas as forças regulares libanesas e as tropas da ONU podem estar em território libanês abaixo do Rio Litani. Ou seja, o Hezbollah deveria se afastar para ao menos 30 quilômetros de distância da fronteira entre os dois países. A resolução também determina o desarmamento do Hezbollah.