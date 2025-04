Coreia do Norte afirma que status de Estado com armas nucleares nunca poderá ser revertido, diz KCNA

SEOUL (Reuters) - O status da Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares nunca poderá ser revertido, não importa o quanto os Estados Unidos e seus aliados asiáticos exijam, informou a mídia estatal na quarta-feira (horário local), citando a poderosa irmã do líder supremo do país.

Os comentários, que a agência de notícias estatal KCNA disse terem sido emitidos nesta terça-feira, foram uma provável resposta à declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos à margem de uma reunião da Otan na semana passada.

Os ministros das Relações Exteriores dos três países reafirmaram o "compromisso com a completa desnuclearização" da Coreia do Norte, de acordo com a declaração conjunta.

A posição do Estado de armas nucleares do Norte, juntamente com sua "dissuasão nuclear substancial e muito forte", é resultado de uma ameaça hostil externa e "não muda, não importa o quanto alguém negue desesperadamente", disse Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, segundo a KCNA.

"Não nos importamos com a negação e o reconhecimento de ninguém e nunca mudamos nossa opção", disse ela. "Essa é a nossa escolha inabalável que nunca poderá ser revertida por qualquer força física ou artifício astuto."

A Coreia do Norte tem buscado armas nucleares apesar das sanções do Conselho de Segurança da ONU ao longo dos anos, desde que realizou pela primeira vez um teste de detonação nuclear subterrânea em 2006.

A partir de então, acredita-se que tenha desenvolvido um arsenal de armas nucleares, embora não tenha realizado nenhum teste nuclear atmosférico.

A política de Washington e de seus aliados asiáticos tem sido a de desmantelar completamente o programa nuclear do Norte, mas analistas acreditam que Pyongyang já ultrapassou o ponto de concordar com qualquer acordo para alcançar esse objetivo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o Norte de "potência nuclear" e sugeriu que se sentaria novamente com o líder Kim Jong Un, com quem teve reuniões de cúpula sem precedentes durante seu primeiro mandato, na tentativa de aliviar as tensões.

(Reportagem de Jack Kim)