Haddad diz que PIB do Brasil deve crescer 2,5% em 2025

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 2,5% neste ano, acima dos 2,3% projetados oficialmente em março pela pasta.

Em evento do Bradesco BBI, em São Paulo, Haddad ainda afirmou que o governo tem muitas medidas na manga para assegurar o cumprimento da meta fiscal deste ano, de déficit zero, mas ponderou que até agora o planejamento para o atingimento do alvo “está funcionando”.

(Por Bernardo Caram)