O que é o Discord, app usado por jovens que virou alvo de inquérito por apologia à violência

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar o Discord, plataforma popular entre jovens para conversas e transmissões ao vivo, por possível apologia à violência digital. Segundo as autoridades, a empresa teria descumprido uma solicitação emergencial para remover uma live que exibia uma cena de automutilação envolvendo adolescentes.

O caso ocorreu no fim de janeiro, durante uma operação de monitoramento do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), unidade especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Agentes identificaram uma transmissão em que um jovem de 15 anos aparecia se ferindo, diante de uma audiência virtual estimada em 50 adolescentes.

Mesmo diante da gravidade do conteúdo, a empresa teria afirmado que não se tratava de uma situação emergencial e, segundo os investigadores, não atendeu à solicitação de retirada imediata. A decisão levou à elaboração de um relatório de inteligência e, posteriormente, à abertura formal de um inquérito policial pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em 28 de março.

O caso reacende o debate sobre o uso de plataformas digitais por adolescentes e a responsabilidade das empresas de tecnologia em situações de risco. Mas afinal, o que é o Discord e por que ele é tão popular entre jovens?

O que é o Discord?

Criado em 2015 por desenvolvedores ligados ao universo dos games, o Discord é um aplicativo gratuito de comunicação por texto, voz e vídeo. A plataforma se destacou inicialmente entre jogadores online por oferecer chamadas de áudio com baixa latência, organização por servidores e uma experiência sem anúncios, características que a tornaram uma alternativa mais estável e funcional a ferramentas como Skype e TeamSpeak, bastante populares na época, mas frequentemente criticadas por falhas de conexão e instabilidade.

A proposta original era oferecer um ambiente mais eficiente para a comunicação durante partidas online, mas o Discord rapidamente conquistou um público mais amplo. Graças à sua flexibilidade, qualidade de áudio e estrutura de comunidades personalizáveis, o aplicativo ultrapassou o nicho gamer e passou a ser adotado por estudantes, criadores de conteúdo, fãs de cultura pop, artistas, programadores e equipes de trabalho remoto.

Como funcionam os servidores

O núcleo do Discord são os chamados "servidores", espaços digitais que podem ser criados por qualquer usuário e funcionam como comunidades independentes dentro da plataforma. Cada servidor reúne pessoas com interesses em comum e pode ser aberto ao público, com acesso livre por meio de convites compartilháveis, ou restrito, com entrada controlada pelos administradores. Essa flexibilidade permite que os servidores assumam diferentes propósitos: desde grupos de amigos e estudos até fóruns temáticos, espaços de ativismo, clubes de fãs ou comunidades profissionais.

Dentro de cada servidor, os administradores podem criar canais temáticos, que funcionam como salas separadas de conversa, organizadas por tipo de conteúdo ou formato de comunicação. Existem canais de texto, semelhantes a chats tradicionais, canais de voz, em que os participantes podem entrar para conversar ao vivo, e canais de vídeo, que possibilitam reuniões virtuais, transmissões ao vivo ou sessões de tela compartilhada.

Os administradores dos servidores têm amplo controle sobre o ambiente, podendo definir permissões específicas para cada canal ou para grupos de usuários. Isso significa que é possível limitar o acesso a determinados espaços, organizar os membros em categorias (como moderadores, convidados ou participantes ativos) e aplicar regras distintas de publicação e interação em cada parte do servidor.

Plataformas e recursos de comunicação

O Discord está disponível em várias plataformas: pode ser baixado como aplicativo para desktop, celulares e também pode ser acessado diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação. Essa versatilidade permite que os usuários se conectem de praticamente qualquer dispositivo com acesso à internet, mantendo a sincronização das conversas e notificações entre todos os aparelhos. A interface é unificada e adaptável, o que facilita a navegação mesmo para quem nunca usou ferramentas de comunicação mais complexas.

Ao criar uma conta, o usuário pode entrar em diversos servidores simultaneamente, alternando entre comunidades com apenas alguns cliques. Também é possível adicionar amigos individualmente e iniciar conversas privadas, tanto por texto quanto por voz ou vídeo, funcionando como uma espécie de mistura entre rede social e mensageiro instantâneo. As mensagens diretas (DMs) são acessíveis fora dos servidores e permitem interações mais pessoais ou pontuais, como em aplicativos como WhatsApp ou Telegram, mas dentro da mesma interface do Discord.

Além das mensagens, o Discord permite chamadas de voz e videochamadas, com suporte para até 10 participantes em uma mesma sala. O recurso de compartilhamento de tela, que exibe, em tempo real, o que está sendo feito no computador de um dos participantes, é amplamente utilizado em contextos de estudo, trabalho remoto ou mesmo para jogar em grupo. Estudantes usam o recurso para revisar conteúdos em conjunto, professores aplicam aulas remotas com apoio visual e equipes profissionais fazem apresentações e reuniões online com facilidade.

As salas de voz são outro diferencial da plataforma: elas funcionam de forma contínua, como se fossem ambientes de áudio sempre abertos, onde os participantes entram e sem livremente. Essa característica dá um tom mais informal e espontâneo às conversas e lembra, em muitos casos, a dinâmica de estar em uma ligação em grupo permanente. Como o sistema é leve e oferece estabilidade mesmo em conexões mais fracas, muitos usuários deixam essas salas ativas enquanto realizam outras atividades, como jogar, estudar ou apenas passar o tempo em companhia de amigos virtuais.

Customização e ferramentas para comunidades

Um dos fatores que mais contribuem para o sucesso do Discord é o alto nível de personalização que a plataforma oferece aos administradores e moderadores dos servidores. É possível criar diferentes papéis, como "moderador", "editor", "membro", entre outros, cada um com permissões específicas que vão desde ler mensagens até gerenciar canais, banir usuários ou alterar configurações do servidor. Esses papéis funcionam como cargos dentro de uma comunidade, permitindo uma gestão mais estruturada e segura, especialmente em servidores grandes com centenas ou milhares de membros.

A hierarquia dos papéis também ajuda na organização de tarefas: moderadores podem controlar o comportamento dos participantes, aprovar publicações ou intervir em conflitos, enquanto administradores mantêm o controle geral da comunidade. Essa divisão torna o Discord ideal tanto para pequenos grupos de amigos quanto para grandes comunidades online, como fóruns temáticos, cursos, eventos ou projetos colaborativos.

Outro elemento importante são os bots, que são programas automatizados que operam dentro dos servidores para executar funções específicas. Os bots podem ser adicionados por administradores e configurados para tarefas como moderação automática (apagando mensagens ofensivas ou silenciando usuários que descumprirem regras), boas-vindas personalizadas para novos membros, criação de enquetes e sorteios, agendamento de atividades e até integração com outras plataformas como Spotify (para mostrar o que cada usuário está ouvindo), YouTube (para exibir vídeos em tempo real) e Twitch (para notificar quando uma live começa). Existem também bots voltados para entretenimento, como jogos e quizzes dentro do servidor.

Além das funcionalidades técnicas, o Discord também permite personalização estética. Os canais, tanto de texto quanto de voz, podem ser organizados de forma hierárquica, agrupados em categorias e nomeados de acordo com o tema de cada conversa. É possível, por exemplo, dividir um servidor de faculdade em áreas por curso, matéria ou turma, com canais específicos para avisos, dúvidas, arquivos e discussões informais.

Os usuários também podem definir apelidos personalizados em cada servidor (diferentes do nome de usuário global), utilizar emojis exclusivos daquele ambiente e aplicar temas visuais, como modos escuro e claro. Essa flexibilidade visual reforça o sentimento de pertencimento e dá identidade própria a cada comunidade.

Planos pagos e funcionalidades extras

Embora a maior parte dos recursos do Discord esteja disponível gratuitamente, a empresa oferece planos pagos chamados Discord Nitro. Com o Nitro, os usuários podem enviar arquivos maiores (até 500 MB, contra 25 MB no plano gratuito), usar emojis personalizados em qualquer servidor, melhorar a qualidade de áudio e vídeo durante transmissões e personalizar o perfil com banners e animações. Há dois tipos de assinatura disponíveis no Brasil: Nitro Basic (R$ 8,90 por mês) e Nitro completo (R$ 24,90 por mês), voltados principalmente para usuários que participam ativamente de muitos servidores ou que produzem conteúdo com frequência.

Segurança e moderação

Popular entre jovens a partir dos 13 anos, o Discord oferece recursos de segurança e controle para proteger seus membros. É possível restringir quem pode enviar mensagens diretas, ativar filtros contra conteúdo explícito e bloquear interações com desconhecidos.

A empresa também mantém políticas contra discurso de ódio, assédio e outros comportamentos nocivos, e conta com equipes internas de moderação que atuam para remover conteúdo impróprio e suspender contas que infringem as regras. Servidores que violam as diretrizes da comunidade podem ser sinalizados por usuários e, em casos mais graves, removidos da plataforma.