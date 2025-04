Haddad diz não se preocupar com Lira na relatoria da reforma do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 8, que não se preocupa com o fato do deputado Arthur Lira (PP-AL) ser responsável pela relatoria do Projeto de Lei que vai garantir isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Segundo Haddad, Lira teve, enquanto foi presidente da Câmara dos Deputados, um comportamento "muito importante" do ponto de vista fiscal.

"O Arthur Lira foi a pessoa que, na presidência da Câmara, se comprometeu com a agenda fiscal. Tenho todas as razões para acreditar que o comportamento dele como relator não vai ser diferente", disse Haddad. Na avaliação do ministro, caso haja qualquer alteração na forma de compensar a isenção do IR, Lira deve levar em conta o equilíbrio fiscal. "Pode aparecer alguma ideia. Se alterar, eu acredito que ele não vai colocar em risco o equilíbrio da proposta", disse.

Ao defender a ideia de isentar do IR pessoas de menor renda, Haddad reforçou que o Brasil tem uma das dez piores distribuição de renda do mundo e que "não é razoável" que o Ministério da Fazenda não faça nada para corrigir essa distorção. "Do mesmo jeito que eu olho para as contas públicas, para o ambiente de negócio e a reformulação de setores, eu olho também para a distribuição de renda", disse Haddad. Segundo ele, essa questão é um dado importante para a saúde da economia brasileira, mas que muitas vezes não é objeto de preocupação por parte de economistas e da esfera pública.