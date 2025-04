Governo Trump encerra financiamento de US$4 milhões para programas de Princeton sobre clima

(Reuters) - O Departamento de Comércio dos EUA encerrou o financiamento de cerca de US$4 milhões à Universidade de Princeton para programas de avaliação dos riscos relacionados ao clima, dizendo que essas atividades não estão alinhadas com as prioridades do governo Trump.

A decisão foi tomada após uma revisão dos programas de assistência financeira em relação aos objetivos atuais da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, em inglês), e reduzirá o custo e o tamanho do governo federal, disse o Departamento de Comércio em um comunicado.

Os "prêmios concedidos a Princeton não estão mais alinhados com os objetivos do programa da NOAA... e não estão mais de acordo com as prioridades do governo Trump", disse o departamento.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)