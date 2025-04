Inter de Milão vence Bayern (2-1) em Munique na ida das quartas da Champions

A Inter de Milão venceu em sua visita ao Bayern de Munique nesta terça-feira (8) por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, um resultado que deixa os 'nerazzurri' com uma vantagem para o duelo de volta na Itália, na próxima quarta-feira.

O argentino Lautaro Martínez abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo (38') e o veterano Thomas Müller empatou na reta final da partida (85). Mas Davide Frattesi marcou o gol da vitória do time italiano três minutos depois (88'), deixando a Inter mais perto de sua segunda semifinal da Liga dos Campeões nas últimas três edições. Em 2023, o clube de Milão foi derrotado na final pelo Manchester City.

Embora os bávaros tenham começado a partida dominando e cercando a meta do goleiro suíço Yann Sommer, o argentino Lautaro Martínez silenciou a Allianz Arena com um belo chute na reta final do primeiro tempo (37') com a parte externa do pé direito que deixou Jonas Urbig sem reação.

O Bayern de Munique, que sonha em disputar a final em casa no dia 31 de maio, está atualmente prejudicado por lesões de jogadores importantes como Jamal Musiala, Manuel Neuer e Kingsley Coman.

Apesar disso, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany partiu em busca do gol nos minutos iniciais. A chance mais clara foi do atacante inglês Harry Kane.

Apesar da pressão, os bávaros esbarravam ora nas luvas de Sommer, ex-goleiro do Bayern, ora na trave, como aconteceu com o atacante inglês numa das chances mais claras do jogo (25').

- Golaço de Lautaro -

Mais pragmático, o time comandado por Simone Inzaghi encontrou uma ótima oportunidade de ir para o intervalo em vantagem: numa jogada coletiva iniciada por Lautaro no meio de campo, a bola voltou aos pés do argentino dentro da área.

O campeão mundial de 2022 finalizou com a parte externa do pé direito, colocando sua equipe provisoriamente em vantagem.

No segundo tempo, Urbig fez uma defesa decisiva (55') que manteve o Bayern no jogo até os minutos finais, quando os bávaros construíram uma jogada de ataque que acabou sendo recompensada.

Thomas Müller, nesse que pode ter sido seu último jogo da Liga dos Campeões no estádio do Bayern, empatou a partida com um chute à queima-roupa diante de Sommer para chegar a um empate que teria gosto de vitória... mas o alívio não durou muito para os torcedores da casa.

Apenas três minutos depois, Frattesi completou um excelente contra-ataque de sua equipe com um gol que silenciou a Allianz Arena, dando ao time italiano a vantagem para o jogo de volta.

Líder da Serie A com três pontos de vantagem sobre o Napoli, a Inter continua sonhando com uma tríplice coroa já que está mais viva do que nunca em três competições (Serie A, Copa da Itália e Champions League).

bur-dam/iga/aam

© Agence France-Presse