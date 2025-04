Tocantins inicia programa de prevenção contra focos de incêndio na área rural

O Tocantins lançou nesta terça-feira, 8, em Palmas, a sexta edição do projeto Foco no Fogo 2025, que visa contribuir para a redução dos focos de incêndios na área rural. Conforme nota do governo estadual, o programa vai se iniciar amanhã, 9, no município de Tocantínia, e demandará investimentos de R$ 7 milhões.

Criado em 2020, o Foco no Fogo realiza trabalhos em territórios propícios às queimadas, alertando a população sobre os riscos e os prejuízos causados pelas queimadas irregulares, bem como pelos incêndios florestais. A iniciativa tem como objetivo principal promover a educação ambiental e conscientizar os proprietários rurais sobre os riscos e os prejuízos das queimadas.

O programa é gerido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com instituições do Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas.

Uma das novidades, conforme a nota, é a consultoria da Unitins (Universidade Estadual do Tocantins), que vai capacitar os participantes das entidades parceiras antes de irem a campo. A capacitação inclui módulos específicos para conversas com proprietários rurais e estudantes. Além disso, a consultoria trará indicadores para medir os resultados do projeto, como a diminuição dos focos de queimadas e incêndios ilegais nas áreas atendidas.

Um dos parceiros, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), diz no comunicado que o objetivo é "agir proativamente" para que os incêndios não ocorram. Para tanto, estão sendo realizadas ações antecipadas e preventivas, como o manejo integrado do fogo, a estruturação de equipes de combate a incêndio, dos brigadistas dos parques nas APAs (Áreas de Proteção Ambiental), assim como equipar o Corpo de Bombeiros.

Na mesma nota o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Peterson Queiroz de Ornelas, diz que "todos os órgãos envolvidos trabalham para conversar com os produtores rurais, para que realmente previnam e combatam o fogo". "Já estamos na fase de planejamento e faremos a contratação de 110 brigadistas para as unidades dos Bombeiros, além de três unidades virtuais para os locais com mais focos de fogo, em que trabalhamos com uma equipe maior para combater os incêndios", complementa.

