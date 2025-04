Juiz suspende restrição da Casa Branca à agência AP enquanto processo prossegue

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz dos EUA ordenou nesta terça-feira que a Casa Branca suspenda as restrições de acesso impostas à Associated Press devido à decisão da agência de notícias de continuar a se referir ao Golfo do México em sua cobertura.

A ordem do juiz distrital Trevor McFadden, nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, exige que a Casa Branca permita que jornalistas da AP acessem o Salão Oval, o Força Aérea Um e eventos realizados na Casa Branca enquanto o processo da AP avança.

"O Tribunal simplesmente sustenta que, de acordo com a Primeira Emenda, se o Governo abre suas portas para alguns jornalistas -- seja no Salão Oval, no Salão Leste ou em qualquer outro lugar -- ele não pode então fechar essas portas para outros jornalistas em razão de seus pontos de vista", escreveu McFadden na decisão.

McFadden disse que a decisão não entrará em vigor até domingo para dar tempo ao governo Trump de apelar.

A AP processou três assessores seniores de Trump em fevereiro, alegando que as restrições eram uma tentativa de coagir a imprensa a usar a linguagem preferida da administração. O processo alegou que as restrições violavam proteções sob a Constituição dos EUA para liberdade de expressão e devido processo, já que a AP não conseguiu contestar a proibição.

Advogados do governo Trump argumentaram que a AP não tem direito ao que a Casa Branca chamou de “acesso especial” ao presidente.

McFadden inicialmente recusou o pedido da AP para uma ordem de emergência bloqueando as restrições, mas observou que os tribunais geralmente ficam do lado dos jornalistas em casos envolvendo o acesso da imprensa.

A Casa Branca começou a limitar o acesso da AP a vários eventos que apresentavam Trump depois que a agência de notícias disse que continuaria a usar o nome Golfo do México, embora reconhecesse a ordem de Trump de mudar o nome do corpo de água para Golfo da América.

Dois jornalistas da AP, Zeke Miller, correspondente-chefe da agência na Casa Branca, e Evan Vucci, fotógrafo-chefe em Washington, disseram ao tribunal em uma audiência em 27 de março que as restrições prejudicaram a capacidade da AP de cobrir Trump.

"Estamos basicamente perdidos em relação às principais notícias", testemunhou Vucci, que tirou uma foto agora icônica de Trump levantando o punho após uma tentativa de assassinato em 2024.

Miller disse que notou uma "suavização no tom e no teor das perguntas que alguns repórteres estão fazendo ao presidente".

Brian Hudak, um advogado do Departamento de Justiça que representa os funcionários de Trump, contestou durante a audiência que a AP havia sido completamente excluída. Ele disse que fotógrafos da AP tinham sido autorizados a participar de certos eventos da Casa Branca e repórteres baseados no exterior tinham comparecido a algumas visitas de líderes estrangeiros à Casa Branca.

Hudak disse que a Casa Branca tinha autoridade para manter jornalistas da AP longe dos espaços pessoais e de trabalho do presidente e acusou a agência, em suas escolhas editoriais, de "se recusar a aderir ao que o presidente acredita ser a lei dos Estados Unidos".

Jornalistas da AP foram impedidos de participar do grupo de repórteres da Casa Branca, conhecido como “pool de imprensa”, que cobre eventos no Salão Oval e viaja com o presidente.

Em fevereiro, a Casa Branca assumiu o comando para decidir quais veículos de mídia fazem parte do pool de imprensa. A Reuters, que emitiu uma declaração em apoio à AP, historicamente tem sido um membro permanente do pool e agora tem um lugar rotativo para serviços de notícias.

A AP também foi impedida de participar de eventos maiores na Casa Branca que fossem abertos a outros repórteres com credenciais de imprensa da Casa Branca, de acordo com a reclamação da agência de notícias.

As restrições impedem que os jornalistas da AP vejam e ouçam Trump e outros altos funcionários da Casa Branca enquanto eles tomam medidas ou respondem em tempo real a eventos noticiosos.

A medida foi criticada por vários grupos de liberdade de imprensa e pela Associação de Correspondentes da Casa Branca.

(Reportagem de Andrew Goudsward)