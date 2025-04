Apple perde coroa de empresa mais valiosa após impacto de tarifas de Trump sobre ações

A Apple perdeu a coroa de empresa mais valiosa do mundo. O título passou a pertencer à Microsoft, após o fechamento da Bolsa de Nova York desta terça-feira, 8.

As ações da Apple caíram 5% no dia e perderam 23% desde o anúncio da tarifa recíproca da semana passada. Isso coloca a capitalização de mercado da Apple em US$ 2,59 trilhões. A Microsoft, com queda de apenas 7% no mesmo período, fechou terça-feira com uma capitalização de mercado de US$ 2,64 trilhões.

As duas empresas disputaram a primeira posição algumas vezes nos últimos cinco anos. Mas o valor de mercado da Apple tem estado solidamente à frente do da Microsoft desde meados de 2024, quando o preço das ações da gigante do software começou a cair devido às preocupações sobre seus gastos explosivos com inteligência artificial.

O plano de Trump, no entanto, tem implicações dolorosas para a Apple, que produz quase todos os produtos que vende fora dos EUA e, portanto, estará exposta a custos acentuadamente crescentes para o negócio que responde pela maior parte de sua receita.

Nesta terça-feira, a porta-voz do Executivo americano, Karoline Leavitt, citou que o presidente americano acredita que a empresa pode produzir seus iPhones nos EUA.

Outro baque veio da redução do preço-alvo para as ações da empresa. No Morgan Stanley, o preço-alvo passou de US$ 252 para US$ 220, com recomendação ainda acima de pares (overweight) e no KeyBanc, de US$ 200 para US$ 170, com recomendação de venda (underweight) mantida.

O analista do Morgan, Erik Woodring, disse que as tarifas sobre a China, onde a Apple fabrica a maioria de seus iPhones, correm o risco de desbloquear a aposta mais pessimista para as ações.

No entanto, a Apple tem "vários esforços de mitigação em jogo", que incluem maior produção de iPhones na Índia e o aumento dos preços dos aparelhos nos EUA.

Para recuperar o custo das tarifas sobre os iPhones fabricados na China, a Apple teria que aumentar os preços de varejo em 29%, disse o banco de investimentos UBS na segunda-feira. Para iPhones fabricados na Índia, os custos de varejo teriam que aumentar 12%.

O analista da KeyBanc Brandon Nispel disse que dados de rastreamento de sua empresa sugerem que a Apple não atingirá estimativas de vendas de iPhone e iPad no trimestre de março. Essas perdas serão parcialmente compensadas por vendas de computadores Mac melhores do que o esperado no período.

* Com Dow Jones Newswires