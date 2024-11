Erro em divisa pode tirar área do Paraná e deixar Santa Catarina maior

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto

Um acordo entre os governos de Santa Catarina e Paraná foi oficializado para corrigir a divisa territorial entre os estados. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) decidirá se a mudança será aprovada.

O que aconteceu

Na nova divisão, o Paraná deve perder uma área de 490 hectares para Santa Catarina. O território, equivalente a 490 campos de futebol, está em uma linha de cerca de 28 quilômetros e passa por Guaratuba e Tijucas do Sul, no lado paranaense, e Garuva, Campo Alegre e Itapoá, no estado vizinho.

Tudo começou quando o agricultor Sandro Maciel encontrou um erro na divisa oficial. Ele notou que a linha divisória no Google Maps e no sistema de georreferenciamento dos órgãos estaduais paranaenses não coincidiam com os marcos físicos reais feitos pelo Exército muitos anos atrás. ''Mostrei o erro e o mapa vai mudar por minha causa'', relatou ao UOL.

A partir disso, o governo catarinense iniciou análises técnicas sobre o território. Os técnicos foram a campo e confirmaram as imprecisões destacadas pelo morador. ''Realizamos um trabalho minucioso, que envolveu pesquisa documental em arquivos históricos e análise de dados quanto a terrenos e medidas", explicou o secretário Edgard Usuy.

Secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina (SEPLAN), Edgard Usuy, entregou ao secretário de Estado do Planejamento do Paraná (SEPL), Guto Silva, o relatório que respalda a decisão Imagem: Reprodução / Seplan SC

O relatório técnico foi entregue à Secretaria do Planejamento do Paraná no final de outubro. O documento também foi enviado ao IBGE, que poderá aprovar, desaprovar ou propor novas análises com base nos estudos apresentados.

Técnicos do IAT conferiram as demarcações feitas pelo Exército Imagem: Divulgação/IAT-PR

Ter uma delimitação mais exata da área ajuda no planejamento do governo. Segundo nota publicada no site do IAT, a definição precisa da divisa melhora o planejamento e a execução de atividades nas áreas ambiental, social e econômica.

Em 1918, militares ficaram à disposição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para compor uma comissão demarcadora de limites entre o Paraná e Santa Catarina. O Centro de Comunicação Social do Exército explicou que os marcos foram implantados segundo o previsto na legislação à época.