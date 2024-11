Hamas acusa EUA de ser cúmplice de "guerra genocida" em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas acusou, nesta terça-feira (12), os Estados Unidos de serem cúmplices de uma "guerra genocida", depois que Washington considerou que Israel não violou a legislação americana no que se refere à ajuda humanitária para Gaza.

Em um comunicado, o Hamas condenou as "alegações" de Washington de que Israel "está tomando medidas para melhorar a situação humanitária em Gaza" e as considerou "uma confirmação da plena colaboração da administração do presidente [Joe] Biden na brutal guerra genocida" contra o povo palestino.

bur-raz/ach/hgs/arm/am

© Agence France-Presse