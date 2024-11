Olympique de Marselha perde em casa e coloca vice-liderança no Francês em risco

Duas semanas depois de ter sido derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain, o Olympique de Marselha caiu mais uma vez no estádio Vélodrome, ao perder para o Auxerre por 3 a 1 nesta sexta-feira (8), no jogo que abriu a 11ª rodada do Campeonato Francês.

O time de Marselha é o vice-líder, mas poderá ser deixado para trás pelo Monaco (3º) que tem a mesma pontuação e no sábado visita o Strasbourg (9º), e pelo Lille (4º), que no domingo enfrenta o Nice (5º).

Em relação ao líder PSG, o Olympique continua seis pontos atrás, mas pode ficar mais distante se o time da capital tiver um resultado positivo em sua visita ao Angers (15º) no sábado.

Os jogos em casa estão sendo um martírio para o Olympique de Marselha nesta temporada. A equipe não vence em seu estádio desde meados de setembro.

Graças á vitória, o Auxerre sobe provisoriamente para a sexta posição na tabela, depois de vencer três de seus últimos quatro jogos.

O time construiu o resultado no primeiro tempo, com os gols de Lassine Sinoyoko (10'), Gaëtan Perrin (43') e Hamed Traoré (45'). Depois do intervalo, o Olympique descontou com o inglês Mason Greenwood cobrando pênalti (65').

A decepção foi evidente entre os torcedores de Marselha, que começaram a deixar o estádio antes do apito final. Os que ficaram não pouparam as vaias à equipe.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Auxerre 1 - 3

- Sábado:

(13h00) Strasbourg - Monaco

(15h00) Lens - Nantes

(17h00) Angers - PSG

- Domingo:

(11h00) Nice - Lille

(13h00) Rennes - Toulouse

Montpellier - Brest

Le Havre - Reims

(16h45) Lyon - Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 26 10 8 2 0 29 8 21

2. Olympique de Marselha 20 10 6 2 2 23 12 11

3. Monaco 20 10 6 2 2 15 7 8

4. Lille 18 10 5 3 2 16 9 7

5. Nice 16 10 4 4 2 19 9 10

6. Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2

7. Lens 14 10 3 5 2 9 7 2

8. Reims 14 10 4 2 4 16 15 1

9. Strasbourg 13 10 3 4 3 19 19 0

10. Auxerre 13 10 4 1 5 17 18 -1

11. Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3

12. Toulouse 12 10 3 3 4 11 11 0

13. Rennes 11 10 3 2 5 13 16 -3

14. Nantes 10 10 2 4 4 12 14 -2

15. Angers 10 10 2 4 4 11 16 -5

16. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 24 -14

17. Le Havre 9 10 3 0 7 8 20 -12

18. Montpellier 4 10 1 1 8 8 30 -22

