Ibovespa recua em meio a balanços e ainda sem anúncio fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovava mínimas em três meses nesta sexta-feira, trabalhando abaixo dos 128 mil pontos, em meio a uma enxurrada de resultados corporativos e sem novidades sobre um pacote de corte de gastos prometido pela equipe econômica do governo.

A última sessão da semana ainda mostrou que o IPCA acelerou mais do que o esperado em outubro, avançando 4,7% em 12 meses, acima do teto da meta de inflação para este ano, definida em 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Às 10h20, o Ibovespa caía 1,52%, para 127.714,92 pontos.

(Por Paula Arend Laier)