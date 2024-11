City e Aston Villa tentam reencontrar vitória na 11ª rodada do Inglês

Depois de três derrotas consecutivas, levando em conta todas as competições, Manchester City (2º) e Aston Villa (6º) jogam neste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Inglês e querem voltar a vencer.

A tarefa não será fácil para ambos: o City visita o Brighton (8º) e o Villa tem pela frente o líder Liverpool em Anfield.

O time de Manchester, repleto de desfalques por lesão, teve que recorrer a vários jogadores jovens e inexperientes, uma fórmula que não funcionou nos jogos anteriores.

"É difícil de digerir. Mas agora quero mais do que nunca devolver a equipe ao seu melhor nível", afirmou o técnico Pep Guardiola, depois da goleada sofrida para o Sporting de Lisboa (4 a 1) na Liga dos Campeões.

Antes, o City havia sido eliminado na semana passada da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham (2 a 1) e no último fim de semana foi derrotado pelo Bournemouth (2 a 1) no Inglês.

Os 'Citizens' chegam para a rodada em segundo na tabela, a dois pontos do Liverpool, e são os únicos em condições matemáticas de desbancar os 'Reds' neste fim de semana.

O Aston Villa também vive um momento complicado, igualmente eliminado da Copa da Liga (derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace), derrotado pelo Tottenham (4 a 1) na última rodada do Inglês e pelo Brugge na última quarta-feira (1 a 0), pela Liga dos Campeões.

Outra equipe em fase delicada é o Arsenal (5º), atual vice-campeão e que nos últimos três jogos do campeonato somou apenas um ponto. Na Champions, vem de derrota (1 a 0) em sua visita à Inter de Milão.

Os 'Gunners' também têm um desafio difícil neste fim de semana, contra o Chelsea (4º), no domingo, em Stamford Bridge.

"Se jogarmos como fizemos hoje, temos grandes chances de vencer o Chelsea, disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois da derrota para a Inter na quarta-feira.

Os 'Blues' chegarão para o duelo três dias depois da goleada por 8 a 0 sobre o Noah da Armênia pela Liga Conferência.

O surpreendente terceiro colocado, o Nottingham Forest, receberá o Newcastle (11º) no domingo.

Em Old Trafford, o Manchester United (13º) enfrenta o Leicester (15º) com a missão de somar os três pontos e dar uma boa despedida ao técnico interino Ruud Van Nistelrooy, que no início da semana que vem deixará o cargo para a chegada do português Rúben Amorim, de saída do Sporting de Lisboa.

Os 'Red Devils' já venceram o Leicester na semana passada, por 5 a 2, em duelo pela Copa da Liga.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(12h00) Crystal Palace - Fulham

West Ham - Everton

Wolverhampton - Southampton

Brentford - Bournemouth

(14h30) Brighton - Manchester City

(17h00) Liverpool - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Leicester

Nottingham - Newcastle

Tottenham - Ipswich Town

(13h30) Chelsea - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 25 10 8 1 1 19 6 13

2. Manchester City 23 10 7 2 1 21 11 10

3. Nottingham 19 10 5 4 1 14 7 7

4. Chelsea 18 10 5 3 2 20 12 8

5. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

6. Aston Villa 18 10 5 3 2 17 15 2

7. Tottenham 16 10 5 1 4 22 11 11

8. Brighton 16 10 4 4 2 17 14 3

9. Fulham 15 10 4 3 3 14 13 1

10. Bournemouth 15 10 4 3 3 13 12 1

11. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

12. Brentford 13 10 4 1 5 19 20 -1

13. Manchester United 12 10 3 3 4 9 12 -3

14. West Ham 11 10 3 2 5 13 19 -6

15. Leicester 10 10 2 4 4 14 18 -4

16. Everton 9 10 2 3 5 10 17 -7

17. Crystal Palace 7 10 1 4 5 8 13 -5

18. Ipswich Town 5 10 0 5 5 10 21 -11

19. Southampton 4 10 1 1 8 7 19 -12

20. Wolverhampton 3 10 0 3 7 14 27 -13

bur-jta/dr/dam/cb/aa

© Agence France-Presse