Este é o melhor chá para memória e seu consumo contínuo protege o cérebro

Para aumentar o nível de alerta e concentração, o café é a primeira bebida que vem à mente, certo? Mas ele não é a única com ação estimulante. Nativo da China e da Índia, o chá verde também tem cafeína e ajuda a deixar as pessoas mais alertas. Além disso, melhora a fixação, memória e atenção.

Ele é produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis e é bastante consumido, apesar de ser um pouco amargo. Além de cafeína, o chá verde tem antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro.

Diferencial está na combinação

De acordo com um estudo publicado em 2017 no periódico Phytomedicine, os efeitos do chá verde não são atribuídos a uma única substância da bebida, pois os benefícios para a cognição são observados sob a influência combinada da cafeína e da L-teanina, enquanto a administração separada de qualquer uma delas apresenta um impacto menor.

A L-teanina é um aminoácido encontrado principalmente em fontes vegetais, como o chá verde e o chá branco, e também em alguns cogumelos. Ela é conhecida por melhorar o foco e a atenção, promover um sono reparador e proteger o cérebro contra danos oxidativos.

Faz bem, mas exige cuidados

Imagem: Getty Images

Um estudo feito com mais de 40 mil adultos japoneses indicou que as pessoas que beberam mais chá verde, cinco ou mais xícaras por dia, tiveram menos risco de morrer durante um período de 11 anos. Por isso, o consumo parece contribuir com a longevidade.

Mas a recomendação para os chás, de modo geral, é que sejam tomados com orientação e cautela, pois existem efeitos colaterais. A cafeína pode causar insônia, especialmente se consumida à noite, dores de cabeça em pessoas sensíveis a essa substância, e aumentar a pressão arterial.

O consumo excessivo do chá ainda pode causar diarreia, sobretudo quando consumido em jejum. E como ele contém taninos, pode aumentar a acidez estomacal e causar desconforto abdominal, náuseas e interferir na absorção de ferro.

Se você tem condições de saúde pré-existentes, como pressão alta, problemas gástricos ou anemia, consulte um médico antes de incluir o chá verde na sua rotina.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/03/2020 e 06/07/2023