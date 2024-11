Aneel aprova sandbox tarifário sobre comportamento de consumidores na abertura do mercado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou nesta terça-feira, 5, a realização de um projeto de sandbox tarifário de quatro permissionárias, com previsão de projeto piloto e análise estatística para compreender o comportamento dos consumidores de baixa tensão no processo de abertura do mercado de energia.

O projeto "Estratégias para o Mercado Livre de Energia" é da Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte (Cerbranorte), da Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui (Certaja), da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia (Certel), bem como da Coprel Cooperativa de Energia (Coprel).

O ambiente regulatório experimental e temporário para a execução do projeto conta com uma amostra de 3.150 unidades consumidoras (UCs), com consumo médio superior a 350 kWh/mês, conectadas à baixa tensão.

Cada permissionária realizará os experimentos de forma independente e cada grupo amostral contará apenas com consumidores de uma mesma distribuidora.

Com o aval da Aneel, será concluído o planejamento para a execução e a preparação do sistema de faturamento, por exemplo.

O Sandbox proposto está com previsão de envio dos relatórios finais até 1º de junho de 2026.