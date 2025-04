Plantou pau-brasil e beijou a santa: o que papa Francisco fez em Aparecida

O papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril, visitou o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em 2013 durante a sua primeira viagem internacional após assumir a liderança da Igreja Católica. O religioso, devoto da Padroeira do Brasil, plantou um pau-brasil, celebrou uma missa, ganhou presente e até almoçou em Aparecida (SP).

Missa no santuário

Francisco desembarcou no Brasil em 22 de julho de 2013. Na ocasião, ele participou da Jornada Mundial da Juventude, um encontro de jovens católicos.

Dois dias depois, o pontífice viajou até Aparecida, em São Paulo. O destino era o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, conhecida popularmente como Nossa Senhora Aparecida, onde o religioso chegou no período da manhã.

Esta foi a segunda visita do papa ao local; a primeira ocorreu em 2007, quando ele ainda era cardeal arcebispo de Buenos Aires. Assim que chegou à basílica, em um dia chuvoso e frio, ele fez uma oração diante da imagem da santa e a chamou de "minha mãe", oferecendo flores na sequência.

Em seguida, o papa foi até a Capela dos Apóstolos, no santuário, cuja entrada é reservada. No local, ele venerou a Padroeira do Brasil em um momento particular após a imagem original de Nossa Senhora Aparecida ser virada para o lado interno da capela, segundo informação do site A12, oficial do santuário. "Em vossas mãos, coloco minha vida", afirmou o papa na oração que fez à Nossa Senhora, seguido do pedido para que a padroeira o conduzisse até o Pai, fazendo a sua consagração.

Papa Francisco na Capela dos Apóstolos Imagem: Thiago Leon/Via A12.com

Na sequência, o religioso celebrou missa na basílica, a sua primeira missa pública na América Latina. Ele afirmou que os jovens "são um motor poderoso para a Igreja e para a sociedade". Na ocasião, destacou que, embora na vida passemos por muitas dificuldades, "Deus nunca deixa que nos afundemos", e falou que, embora "o diabo e o mal existam, isso não é mais forte".

24.jul.2013 - O papa Francisco celebrou missa na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Imagem: Buda Mendes/Getty Images

O mais forte é Deus e Deus é nossa esperança.

Papa Francisco, ao celebrar missa na basílica

24.jul.2013 - O papa Francisco celebrou missa na Basílica do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Na missa, Francisco foi presenteado pelo então cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis. O pontífice recebeu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida esculpida em madeira por um artista do Vale do Paraíba (SP), informou a TV Aparecida. O religioso beijou a imagem (veja a imagem no topo) após ganhá-la.

Após a cerimônia religiosa, o papa se voltou à tribuna Bento 16 para falar com os fiéis que não conseguiram entrar na basílica. Na ocasião, ele deu bênçãos aos que esperavam, informou a Arquidiocese de Aparecida.

Papa Francisco fala com fiéis na tribuna Bento 16 Imagem: Rodrigo Dionisio/Frame

Conversas, sorrisos e pau-brasil

Durante a sua passagem a Aparecida, que durou um dia, ele ficou hospedado na Pousada do Bom Jesus, situada a cerca de 1,4 quilômetros de distância do santuário. O local tem uma "Ala Pontifícia", um dos principais pontos turísticos da hospedaria, que já recebeu os papas Francisco, João Paulo 2º e Bento 16. Todas as visitas ocorreram enquanto eles visitavam o santuário da padroeira do Brasil.

'Ala Pontifícia' da pousada onde já foram recebidos os papas Francisco, João Paulo 2º e Bento 16 Imagem: Divulgação/Pousada do Bom Jesus

Na ala tem uma cadeira usada por Francisco durante sua passagem no local. Acima do móvel, tem uma imagem do religioso auxiliando na plantação de um pau-brasil no Seminário Bom Jesus, localizado na pousada, onde são formados os futuros sacerdotes da Arquidiocese de Aparecida.

Segundo a TV Aparecida, na ocasião, Francisco almoçou em um refeitório da pousada e ficou por cerca de três horas no local, onde conversou com seminaristas, padres e religiosos. Ele também falou com fiéis, incluindo crianças, irmãs que vivem em conventos na região, e recebeu flores.

Imagem: Imagens cedidas pela Arquidiocese de Aparecida | L.O.R. e Andréa Moroni/via Divulgação/Instagram/@pousadadobomjesusoficial

Passagem do papa Francisco na Pousada Bom Jesus, em Aparecida Imagem: Divulgação/Pousada do Bom Jesus

Segundo a hospedaria, o religioso foi muito solícito ao conversar com os fiéis. "Seu olhar demonstrava generosidade e carinho pelas pessoas. Entre apertos de mãos, sorrisos e palavras de esperança, ele marcou para sempre a história de todos que estavam presentes", escreveu o local em uma publicação no Instagram em fevereiro deste ano.

Imagem: Imagens cedidas pela Arquidiocese de Aparecida | L.O.R. e Andréa Moroni/via Divulgação/Instagram/@pousadadobomjesusoficial

Pontífice enfrentou chuva durante visita a Aparecida (SP) Imagem: Divulgação/Pousada do Bom Jesus

Papa também ajudou a plantar um pau-brasil no Seminário Bom Jesus. Após a morte de Francisco, a pousada publicou um vídeo de como a árvore, que tem crescimento lento, está atualmente (veja abaixo).

"Em sua passagem, o Papa Francisco plantou mais do que uma árvore. Plantou um símbolo. O Pau Brasil —forte, resiliente e nativo— representa a alma do nosso povo e os valores que o Santo Padre tanto defendeu: o cuidado com a casa comum, a dignidade humana e a paz entre os povos", escreveu o local.

Papa Francisco ajudou a plantar um pau-brasil no Seminário Bom Jesus Imagem: Divulgação/Instagram/Pousada do Bom Jesus

Depois, o religioso ainda descansou em um quarto da pousada reservado a ele, na chamada Ala Pontifícia, antes de retornar ao Rio de Janeiro. "O papa ficou poucas horas, almoçou e depois foi embora", disse o anfitrião do pontífice na época. "Foi um desejo dele não só para vir a Aparecida e pedir a benção de Nossa Senhora para a Jornada [Mundial da Juventude], mas ele falava que também queria que Nossa Senhora abençoasse o pontificado dele", afirmou o reitor do santuário nacional à época, o padre Domingos Sávio da Silva, à TV Aparecida em julho de 2020.

Com AFP, Agência Brasil, Ansa, EFE, Estadão Conteúdo e Reuters.