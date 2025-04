Revolução tech e fim de potências: o que viram os papas desde 1900

Onze papas comandaram a igreja católica desde o começo do século 20. Ao longo do pontificado de cada um, o mundo mudou muito: mulheres conquistaram o direito de votar, guerras começaram e acabaram, e a tecnologia avançou até o que conhecemos hoje.

Leão 13 (1878 - 1903)

Papa Leão 13 ficou no cargo até 1903 Imagem: Domínio Público

Último papa do século 19 e primeiro do século 20, Leão 13 testemunhou a morte da Rainha Vitória no fim do seu pontificado. Àquela época, o Reino Unido ainda era considerado uma potência mundial, com colônias em todo o mundo.

No Brasil, durante os últimos anos do papado dele, o Rio de Janeiro viveu uma epidemia de peste bubônica com quase 300 mortos. A doença incentivou autoridades sanitárias a criarem laboratórios para produzir imunizantes. Foi assim que nasceu o Instituto Butantan e o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro, que, no futuro, virou a Fiocruz.

Pio 10 (1903 - 1914)

Papa Pio 10 Imagem: Domínio Público

O papa Pio 10 morreu pouco após o começo da Primeira Guerra Mundial. Durante seu pontificado, o 14-Bis voou pela primeira vez, 1906. E, em 1911, uma expedição encontrou a cidade de Machu Picchu, no Peru, e o rei George 5º, da Inglaterra, foi coroado.

Ele também era o papa quando o Titanic naufragou, em 1912. No Brasil, foi durante o papado dele que os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao país e que aconteceu a revolta da chibata - motim de marinheiros brasileiros contra castigos físicos.

Bento 15 (1914 - 1922)

Papa Bento 15 Imagem: Domínio Público

Foi durante o papado de Bento 15 que a 1ª Guerra se desenrolou e, enfim, acabou. Quando o pontífice chegou ao cargo, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, que acabaram após a guerra, ainda existiam.

Pandemia de gripe espanhola. Italiano viveu o momento em que milhões de pessoas morreram na Europa. No meio do seu pontificado, também aconteceu a Revolução Russa, ponto de partida para a criação da União Soviética.

Pio 11 (1922 - 1939)

Papa Pio 11 viu a escalada do fascismo no mundo Imagem: Domínio Público

Pio 11 era papa quando Benito Mussolini chegou ao poder e instaurou o fascismo na Itália. No mesmo período, o italiano viu Adolf Hitler se tornar chanceler da Alemanha e escalar o nazismo no país. Ainda foi neste papado que a União Soviética foi criada e que a Guerra Civil da Espanha começou. Também foi nesta época que o mundo começou a popularizar filmes coloridos.

No Brasil, a Semana de Arte Moderna aconteceu dias após Pio 11 ser escolhido. Anos depois, quando ele ainda era papa, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo e mulheres ganharam direito a votar no país.

Pio 12 (1939 - 1958)

Papa Pio 12 Imagem: Getty Images

O papa Pio 12 assumiu o cargo seis meses antes do início da 2ª Guerra. Ele comandou a igreja durante todo o conflito, além de ter liderado a igreja durante os bombardeios nucleares a Hiroshima e Nagasaki, e durante parte da Guerra Fria.

Surgimento da televisão. Ele foi o primeiro a enviar uma mensagem de Páscoa pela TV, em 1949. No Brasil, foi o fim do Estado Novo e o suicídio de Getúlio Vargas. Mas também foi durante o papado dele que o Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez.

João 23 (1958 - 1963)

Papa João 23 Imagem: Reprodução

Apesar de passar menos de cinco anos como papa, João 23 viveu um momento turbulento da história. Durante o pontificado dele, aconteceu o momento mais delicado da Guerra Fria, na Crise dos Mísseis de Cuba. Neste período, a corrida espacial também foi intensificada, com Rússia e Estados Unidos buscando alcançar a Lua.

Nos últimos meses do papado do italiano, os Beatles lançaram o primeiro álbum. No Brasil, Juscelino Kubitscheck construiu e inaugurou Brasília. Jânio Quadros foi eleito e renunciou ao mandato nos meses seguintes. A seleção ganhou uma Copa do Mundo.

Paulo 6º (1963 - 1978)

Papa Paulo 6º Imagem: Fotografia Felici/Domínio Público

Foi durante o papado de Paulo 6º que o homem pisou na Lua. Ele também era pontífice quando o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e quando o ativista dos direitos humanos, Martin Luther King Jr, foram assassinados.

No Brasil, o período foi marcado pelo início da ditadura militar. Nos anos seguintes, golpes militares no Chile, Argentina, Paraguai e Bolívia também aconteceram. Além disso, a seleção brasileira tornou-se tricampeã mundial no futebol.

João Paulo 1º (1978)

Papa João Paulo 1º Imagem: Domínio Público

Pontificado de João Paulo 1º durou somente 33 dias. Neste período, o mundo debatia o nascimento do primeiro "bebê de proveta" (a partir de fertilização in vitro) nos Estados Unidos.

Brasil ainda vivia ditadura militar. O país se preparava para realizar sua segunda eleição geral para a Câmara e o Senado.

João Paulo 2º (1978 - 2005)

O Papa João Paulo 2º, morto em 2005 Imagem: AFP/Getty Images

João Paulo 2º teve o papado mais longo da história moderna. Durante seus 26 anos como líder da igreja, ele viu o fim da Guerra Fria com a queda do muro de Berlim, o fim do Apartheid e a eleição de Nelson Mandela na África do Sul, além do atentado do 11 de setembro nos EUA e o tsunami que deixou mais 200 mil mortos no oceano Índico.

No Brasil, a ditadura militar acabou, Fernando Collor foi eleito e sofreu impeachment e o plano Real mudou a moeda. Sob o papado do polonês, o Brasil ganhou a Copa do Mundo duas vezes, em 1994 e 2002.

"Internet moderna" surgiu no mesmo período e duas grandes redes sociais foram criadas nos últimos anos de vida de João Paulo 2º: o Facebook e o YouTube. Os computadores, antes restritos a universidades, passaram a se popularizar nos Estados Unidos.

Bento 16 (2005 - 2013)

Papa Bento 16 Imagem: Reprodução/Twitter

Foi durante o papado de Bento 16 que o primeiro iPhone e o Twitter foram lançados. O Facebook se popularizou e as redes sociais começaram a redimensionar as dinâmicas do mundo. Três anos antes da renúncia do papa, surge o Instagram.

Naquela época, os Estados Unidos elegeram o primeiro presidente negro, Barack Obama. Michael Jackson morreu, o Haiti viveu um dos terremotos mais mortais da história, e o Japão sofreu o acidente nuclear de Fukushima. No Brasil, a primeira mulher presidente, Dilma Rousseff, é eleita, o 3G chega ao país e a cobertura de rede de internet melhora.

Francisco (2013 - 2025)

Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro Imagem: Gabriel Bouys/AFP Photo

Francisco foi o primeiro papa a assumir o cargo e morrer na "era da internet". Foi durante o papado dele que a inteligência artificial se popularizou.

Grandes conflitos mundiais. No meio do seu pontificado, o argentino lidou com a pandemia da covid-19, e viu eclodir o conflito entre Ucrânia e Rússia, e guerra na Faixa de Gaza.

Brasil sediou grandes eventos. O país recebeu a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Jornada Mundial da Juventude, que contou com a participação de Francisco. Na política, Dilma Rousseff sofreu um impeachment, Jair Bolsonaro foi eleito presidente e Lula levado mais uma vez à presidência.