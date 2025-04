Emocionado, árbitro da final da Copa do Rei denuncia pressão da Real Madrid TV

Ricardo De Burgos Bengoechea, que neste sábado apitará a final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid, denunciou entre lágrimas nesta sexta-feira (25) as pressões constantes por parte da emissora oficial do Real Madrid e suas consequências no âmbito familiar.

Como acontece antes de cada partida, o árbitro teve que assistir à emissora do Real Madrid transmitir uma compilação de potenciais erros cometidos por ele no passado que teriam prejudicado o clube merengue.

"É preciso entender as consequências que esses vídeos têm. Há redes sociais anônimas que insultam e ameaçam sem qualquer controle", denunciou o árbitro, antes de se emocionar ao falar do filho.

"Quando seu filho vai à escola e volta chorando porque outras crianças dizem que o pai dele é um ladrão, é algo muito duro. O que eu faço, no meu caso, é tentar educar meu filho para que ele saiba que seu pai é honesto, acima de tudo honesto. Que erra, como qualquer esportista. No dia em que eu sair daqui, quero que meu filho tenha orgulho de seu pai e da arbitragem. Não é justo o que muitos colegas estão passando", afirmou com a voz embargada pelas lágrimas.

De Burgos Bengoechea pediu "uma reflexão" sobre a situação atual do futebol espanhol, afirmando que há árbitros que optaram por descer de divisão para não terem que enfrentar a pressão do mais alto nível.

A emissora Real Madrid TV produz semanalmente esse tipo de vídeos com o objetivo de descredibilizar os árbitros que apitarão os próximos jogos da equipe.

A pressão aumentou desde fevereiro, quando o clube iniciou uma guerra institucional contra a arbitragem, que considera "completamente desacreditada" e parte de "um sistema corrompido", após uma série de decisões que considerou injustas na La Liga.

Horas depois das declarações do árbitro, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, falou à imprensa e reagiu ao ocorrido.

"É apenas esporte, futebol. É nossa responsabilidade proteger os jogadores e todas as pessoas em campo. Não é jogo limpo atacá-los. Precisamos dos árbitros, devemos protegê-los", afirmou o treinador alemão.

