MPF apura emenda de R$ 1,3 milhão enviada como 'presente de noivado' no RS

Do UOL, em São Paulo

O MPF (Ministério Público Federal) pediu explicações à presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul (RS), Nicole Weber (Podemos), após ela dizer que recebeu R$ 1,3 milhão em emendas "de presente" do deputado federal Covatti Filho (PP-RS), que é noivo dela.

O que aconteceu

Emenda foi liberada pelo deputado Covatti Filho, com quem Nicole deve se casar em maio. "O deputado Covatti Filho, o meu noivo, me deu de presente pra eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, R$ 1,3 milhão para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco", disse a vereadora em vídeo feito na frente da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os recursos, segundo ela, são para reforma na parte elétrica do Hospital Santa Cruz, que tem 247 leitos e atende várias cidades da região.

O procurador da República Celso Tres disse que o MPF acompanha o recebimento de emendas parlamentares individuais impositivas sem finalidade definida. As chamadas "emendas Pix" são monitoradas por orientação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, especializada no combate à corrupção.

Vereadora recebeu cópia de recomendação enviada pelo MPF ao prefeito da cidade, Sérgio Moraes (PL), sobre emendas. O documento solicitava providências para garantir maior transparência no acompanhamento da aplicação das "emendas Pix" destinadas ao município, em 2024.

O procurador afirma não ter identificado emendas de Covatti na lista da recomendação do MPF enviada ao prefeito. Ele, então, questionou a hipótese de a emenda estar inserida nas destinações do parlamentar ao Fundo Nacional de Saúde.

Emenda destinada pelo parlamentar não é ilegal. O repasse ocorre, no entanto, em meio a questionamentos do STF (Supremo Tribunal Federal), que cobra mais transparência tanto sobre a autoria das emendas quanto em relação a quem é beneficiado. A emenda ainda não foi registrada no sistema de pagamentos do governo federal.

Em 2022, Covatti não ficou nem entre os 20 mais votados na cidade para deputado federal. O município deu 221 dos 112.910 votos que ele recebeu para se reeleger ao terceiro mandato.

É a primeira vez que Covatti envia recursos para a cidade. O parlamentar foi eleito pela primeira vez em 2015 e, desde então, não tinha destinado nenhuma emenda para o município, segundo busca feita pelo UOL no Portal da Transparência do governo federal.

Então, eu mal sabia que isso podia ter sido resolvido dentro de casa. O deputado Covatti Filho, o meu noivo, me deu de presente pra eu repassar para a comunidade, para o Hospital Santa Cruz, R$ 1,3 milhão para que seja feita toda a parte elétrica nova da ala São Francisco dos pacientes do SUS e também que sejam colocados vários ar-condicionados (sic) e um ar-condicionado central nos quartos e no corredor, resolvendo uma questão de saúde muito importante, talvez a mais latente agora em Santa Cruz.