Pobres acolhem o corpo, túmulo simples: como será o enterro do papa

Acontecem hoje os ritos finais de despedida do papa Francisco. O dia terá celebrações religiosas na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e um cortejo com o corpo segue para o enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

O que aconteceu

Entre quarta e sexta-feira, 250 mil fiéis do mundo todo compareceram para prestar suas homenagens. O funeral deve reunir ainda dezenas de chefes de Estado e de governo.

Preparação para o enterro começa às 9h (4h de Brasília) e celebração final acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, às 10h. Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.

Em seguida, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio — despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. O caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá para o local de sepultamento.

Cortejo fúnebre em "ritmo de passeio". Sem horário certo para começo do trajeto, o corpo será levado da Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maggiore "em ritmo de passeio para que as pessoas possam saudá-lo", explicou o Vaticano.

O trajeto entre as basílicas deve durar entre 30 e 40 minutos. O veículo que transportará o corpo seguirá em uma velocidade de aproximadamente 10 km por hora.

'Amigos de fé' de Francisco vão receber o corpo na chegada à basílica, cada um com uma rosa branca na mão. Serão sem-teto, migrantes, mulheres traficadas, prisioneiros e pessoas trans, que tiveram um relacionamento pessoal com Bergoglio.

Caixão simples e ritual privado

Corpo do papa Francisco repousa em caixão de madeira na Basílica de São Pedro Imagem: Alessandro Di Meo/Pool via Reuters

O argentino será o primeiro papa enterrado fora do Vaticano em mais de um século. Em vez de ficar com outros 91 papas falecidos na Basílica de São Pedro, ele pediu o enterro na basílica dedicada a Maria, Mãe de Deus.

O papa decidiu que um caixão simples de madeira, revestido de zinco, será suficiente para seu funeral. Em um novo rito formalizado em novembro do ano passado, ele renunciou a uma prática de séculos na qual o papa é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Francisco será enterrado usando os sapatos pretos e surrados que sempre vestia em público. Durante o fechamento do caixão, um véu de seda branca foi colocado cobrindo o rosto do papa, e dentro são colocados um saco com moedas cunhadas durante seu pontificado e medalhas de prata e bronze que simbolizam os anos de serviço. Além disso, água benta foi jogada sobre o caixão, seguindo o livro de ritos fúnebres do Vaticano.

O rito de sepultura será um ato privado. Por fim, às 21h, o cardeal Rolandas Makrickas rezará o Terço em sufrágio pelo papa Francisco do lado de fora da Basílica.

Túmulo simples poderá ser visitado a partir de domingo

No domingo à tarde, todos os cardeais irão à Basílica de Santa Maria Maggiore para visitar o túmulo de Francisco. Eles também irão à capela do ícone da Salus (obra que representa a Madona com o Menino) e celebrarão, juntos, as vésperas, e às 18h retornarão ao Vaticano.

Vaticano divulga foto do túmulo do papa Francisco Imagem: Vaticano

O túmulo poderá visitado por fiéis a partir de amanhã. A sepultura foi construída no nicho da nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, e perto do Altar de São Francisco.

Francisco pediu que a sepultura fosse "no chão, sem decoração especial". Feita de mármore da Ligúria, o túmulo tem uma única inscrição "Francisco" e a reprodução de sua cruz peitoral, como pedido pelo argentino em seu testamento.