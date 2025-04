'Receber benção do papa foi como sentir o carinho do próprio Jesus Cristo'

Patricia Costa, 28, guarda com carinho uma lembrança especial do papa Francisco. Ela e o marido, o empresário Rafael Henrique Pereira, 36, tiveram segundos preciosos no Vaticano ao serem abençoados pelo pontífice como recém-casados, em março de 2022. O momento está registrado na memória e num porta-retrato na sala de casa.

Católicos, eles se conheceram no grupo de jovens da igreja e namoraram por dois anos. Ao longo do noivado de seis meses, começaram a planejar a lua de mel e queriam seguir um roteiro religioso. "A gente brinca que nossa lua de mel foi um retiro espiritual", diz Patricia, que é analista de sistemas.

Na Espanha e na Itália, visitaram lugares históricos, como os pontos onde santos estão sepultados. O Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, não poderia ficar de fora. "A gente queria muito ir, porque é um local sagrado para os católicos", diz Patricia. Em pesquisas para montar o roteiro da viagem, encontraram um blog com o relato de um casal que havia recebido a benção do papa ao visitar a cidade como recém-casados. Seria uma oportunidade única.

Eles seguiram a instrução de enviar um e-mail com algumas informações, como nomes e data de ida —hoje, segundo o portal Vatican News, a solicitação é feita pelo site da Prefeitura da Casa Pontifícia. A benção ocorre nas Audiências Gerais do papa, sempre às quartas-feiras.

Depois de quatro dias do envio do e-mail, Patricia e Rafael receberam a confirmação e orientações para a cerimônia: já no Vaticano, iriam pegar o ingresso para o encontro, levar documento que comprovasse o casamento em igreja católica e tinham de usar trajes de noivos, ou seja, ela de vestido branco, e ele de terno e gravata.

O dia da benção

As Audiências Gerais do papa são realizadas na praça São Pedro, mas no dia em que o casal foi, ocorreu em um salão fechado. Ali, ficaram em lugar vip, nas primeiras fileiras. "Tinha mais cinco ou seis casais de países diferentes. Conseguimos ficar muito mais próximos do papa", ela lembra.

No final da cerimônia, após compartilhar uma mensagem e momentos de oração com todos, Francisco passou abençoando os casais. De mãos dadas e com um terço, Patricia e Rafael aguardaram o papa se aproximar, que tocou a mão deles e os abençoou com o sinal da cruz.

É algo inexplicável. Nós, católicos, temos ele como um representante de Jesus Cristo na Terra. Receber a benção diretamente dele foi como sentir o carinho de Deus, do próprio Jesus Cristo. Patricia Costa

Eles ainda tiveram um breve momento de descontração. Ao saber que eram brasileiros, Francisco perguntou se no Brasil tinha muita água. "Falamos sim, mas ficamos sem entender. Aí ele falou: 'É, tem muita cachaça lá'", e riram. A brincadeira quebrou a tensão e o nervosismo do casal. "Não foi algo que ele parecia estar com pressa, foi devagar, com tempo e atenção."

Perrengue com o vestido

O casal soube do dress code para ver o papa antes de sair do Brasil, mas achou inviável levar um vestido de noiva na mala. "A mala estava lotada de roupa de frio, e vestido de noiva ocupa muito espaço. Fomos atrás de tudo por lá mesmo", diz Patricia.

Mas a busca não foi fácil. "Foi uma correria. A gente passou uns dois dias andando por Roma, indo em várias lojas."

Patricia e Rafael recebendo a benção do papa Francisco no Vaticano Imagem: Arquivo pessoal

No único estabelecimento em que encontraram o vestido branco, a peça era de alças, algo proibido para a cerimônia. Então, Patricia comprou também um lenço para cobrir os ombros.

A gente pagou bem caro nesse vestido, mas não deu para colocar na mala na volta. Então, fingimos que esquecemos no quarto do hotel, vai que eles pegam e doam para alguém. Patricia Costa

Foi triste ter que deixar a roupa, ela diz, mas o perrengue valeu a pena. "O sacramento do matrimônio não é algo fácil e simples, precisa de dedicação para dar certo e ser um casamento abençoado. A benção dele foi como uma força a mais para a gente", diz.

Casados desde fevereiro de 2022, Patricia e Rafael têm dois filhos: Joaquim, de 2 anos, e Emanuel, de 1 mês.