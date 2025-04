Como na escolha do papa: fique atento à cor da fumaça que sai do seu carro

Com o funeral do papa Francisco neste sábado (26), começa no Vaticano a escolha do seu sucessor.

Neste processo, chamado de Conclave, todos os cardeais com menos de 80 anos são convocados a votar até que um deles obtenha dois terços dos votos.

Caso o novo papa tenha sido eleito, uma fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina - caso contrário, a fumaça será preta ao fim de cada votação.

No mundo automotivo, há realidade semelhante: cada tonalidade da fumaça que sai do escapamento tem um significado e pode indicar problemas diversos no veículo.

Fumaça preta

Motores a diesel mais antigos emitem fumaça preta mesmo em condições normais; nesse caso, o problema é de saúde para quem respira Imagem: Apu Gomes/Folhapress

Segundo registros da Biblioteca Central Nacional de Florença, na Itália, a fumaça preta se tornou um sinal de que a eleição teria novos turnos por mera casualidade. Isso porque, após a apuração dos votos dos cardeais, as cédulas eram queimadas por sigilo; se não houvesse fumaça, era porque, pelo jeito, o novo Papa vinha aí.

No caso dos veículos, a fumaça preta indica problemas na queima do diesel, principalmente.

"Problemas na bomba ou nos bicos injetores de combustível podem causar essa falha no sistema de alimentação", explica o especialista em manutenção veicular Renato Passos.

Isso vale principalmente para os propulsores modernos. No caso de motores antigos, usa-se principalmente o diesel S500, que contém proporção muito maior de enxofre, o que ajuda a formar fumaça preta no escapamento mesmo sem algum defeito.

Nos motores a gasolina, explica o engenheiro, a fumaça escuro "é mais rara e, quando ocorre, pode estar ligada a problemas nas velas de ignição ou na admissão".

Fumaça branca

Fumaça branca costuma indicar água no interior do motor, que pode ser prejudicial Imagem: Reprodução

No livro "Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections", o pesquisador Frederic J. Baumgartner explica que as leis da Igreja Católica não dizem nada sobre o uso da fumaça, e que, por motivos desconhecidos, a convenção de usar a fumaça branca para anunciar o novo Papa começou no Conclave de 1914, que elegeu o papa Bento 15.

Nos automóveis, a fumaça branca, explica Renato, pode ser grave ou inofensiva.

"Se for densa e muito clara, é sinal de que há água entrando de forma inadequada na câmara de combustão, muitas vezes por meio da junta do cabeçote queimada", afirma.

Essa água pode vir do radiador, independentemente do combustível.

Como o etanol tem 10% de água adicionado à mistura, porém, isso pode fazer com que os motores flex emitam vapor condensado, que tem aparência de fumaça clara. É algo especialmente comum nos dias frios de inverno, "mas a fumaça deve ter o cheiro típico de álcool e sumir rápido", explica o especialista.

Outras cores de fumaça

Tesla precisou testar e adicionar aos manuais o detalhe de que, em dias frios, o carregamento do carro pode gerar fumaça inofensiva Imagem: Divulgação

Ao longo dos séculos, diz o historiador F. Baumgartner na sua obra, há relatos de fumaças em tons de cinza e amarelo saindo da queima dos votos. No Século 20, registra, foi comum a emissão de fumos acinzentados, principalmente por conta da cera que selava os votos dos cardeais.

Se a cor for azulada, é indício de que algo pode estar errado, como vazamento de óleo lubrificante, normalmente causado por desgaste excessivo do motor.

"Também pode ser um problema de recirculação dos gases, trazendo o óleo para o circuito de admissão."

Para evitar a confusão cromática, o Vaticano passou a utilizar, desde 2005, na eleição de Bento XVI, o dobro do sino da Basílica de São Pedro, que ratifica a eleição papal.

No mundo automotivo, os carros elétricos podem ser uma opção quase infalível, mas até eles podem emitir fumaça. Tanto que, em 2023, donos de Tesla no Reino Unido começaram a acionar os bombeiros ao notarem fumaça saindo do capô de seus carros.

A marca adicionou ao seu manual técnico, então, que, em dias frios, pode haver formação de gelo ao redor das baterias. Durante o carregamento, as células esquentam, a água derrete e, a depender do tempo, pode gerar uma neblina.

Os carros elétricos também podem emitir fumaça altamente perigosa quando há a chamada "fuga térmica", que leva aos incêndios de difícil combate.

O Instituto EV FireSafe, que fomenta pesquisa na área, explica que, nesse caso, a fumaça é acompanhada de mais elementos.

"Pode haver ruídos altos de estouro e sons de assobios, com gases escapando e pequenos detritos caindo debaixo do carro". \

Nesse caso, diz o órgão, primeiro vem "uma nuvem de vapor escura, seguida por vapor mais claro, que vêm de baixo e são densos e turbulentos".

Nessa situação, adiciona, é imprescindível sair de perto e chamar o socorro.