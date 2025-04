Do anel à estola: os símbolos 'escondidos' por trás do vestuário papal

Assim como todos os papas, Francisco, que morreu no dia 21 de abril, também usava trajes específicos de acordo com as cerimônias católicas. Veja algumas das vestimentas e acessórios do pontífice e seus significados.

Traje comum

Imagem: Vatican Pool/Getty Images

Bata toda branca, usada sempre quando o papa não está em celebrações. O branco, desde o papa Pio 6º, é considerado a cor oficial do pontífice. O traje é usado com uma faixa branca que leva o brasão papal.

Traje festivo

Imagem: SOPA Images/Getty Images

Veste branca com detalhes em dourado e em pedras geralmente usada na Páscoa, no Natal e em dias santos.

Casula vermelha

Imagem: Franco Origlia/Getty Images

Os papas geralmente tiram este traje do guarda-roupa no Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, na Sexta-Feira Santa, no Domingo de Pentecostes e nos dias dos mártires.

Casula verde

Imagem: Franco Origlia/Getty Images

É usada no chamado Tempo Comum, que vai do Natal à Quaresma, e de Pentecostes (50 dias após a Páscoa) ao Advento, período de quatro semanas antes do Natal.

Casula roxa

Imagem: Vatican Pool/Getty Images

Este é o traje utilizado no Advento e na Quaresma. A cor da peça representa a penitência.

Amito

Imagem: SOPA Images/Getty Images

Peça que cobre os ombros e o pescoço. Ela pode ser circular ou retangular, e simboliza a disciplina dos sentidos e do pensamento do papa.

Estola

Imagem: Mondadori Portfolio/Getty Images

Acessório que simboliza o poder supremo do papa e sua sujeição a Deus. O uso deste item significa que o pontífice está ocupado com algum dever eclesiástico.

Solidéu e múleo

Imagem: Franco Origlia/Getty Images

Este primeiro é o acessório de cabeça usado tanto por papas como por cardeais, bispos e abades. O grau hierárquico de quem o usa é estabelecido pelas cores: branca (papa), vermelho (cardeais) e violeta (bispos e abades). O solidéu é retirado nas orações mais solenes. Já o múleo são os sapatos em couro vermelhos dos papas. A cor representa o sangue do martírio de Cristo.

Mitra

Imagem: Mondadori Portfolio/Getty Images

Surgiu em Roma, no século 10, como um chapéu que diferenciava o papa dos outros sacerdotes. Atualmente, pode ser usado também por abades, bispos, arcebispos e cardeais. Segundo o Vaticano, alude à santidade e à "coroa da glória que o príncipe dos pastores entregará aos seus servos".

Crucifixo

Imagem: Franco Origlia/Getty Images

Usado em tempo integral na altura do peito tanto por papas como por bispos e cardeais para simbolizar que os sacerdotes guardam a cruz no coração.

Anel de São Pedro

Imagem: Mondadori Portfolio/Getty Images

Um acessório exclusivo dos papas, que representa a fidelidade à Igreja. Cada pontífice tem o seu, que é destruído quando o papa morre ou, como no caso de Bento 16, quando renuncia.