'O diabo entra pelos bolsos': como o papa enfrentou a máfia italiana

O papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, excomungou membros da máfia italiana e fez declarações contundentes contra o crime.

O papa contra a máfia

A temática foi abordada pelo papa Francisco em diferentes ocasiões. Em uma complexa relação com a Igreja Católica, os mafiosos italianos sofreram uma série de represálias por parte do papa. "Os grupos mafiosos se aproveitam das carências econômicas, sociais e políticas, encontram um terreno fértil para realizar os seus deploráveis projetos", disse Francisco em uma de suas declarações sobre o assunto.

Parte dos mafiosos atua como financiadores de paróquias, buscando aumentar sua influência com o clero. As conexões entre a Igreja e o crime organizado na Itália inclui, também, procissões patrocinadas por mafiosos, desvio de fundos de instituições e obras de caridade e compra de imóveis do Vaticano, por exemplo. "Não se pode acreditar em Deus e ser mafioso", afirmou Francisco em uma de suas homilias.

Durante uma visita à região da Calábria, no sul da Itália, o papa fez uma das declarações mais contundentes sobre o assunto. No berço da máfia 'Ndrangheta, o pontífice declarou que os mafiosos não faziam parte do corpo da Igreja.

Aqueles que seguem este caminho do mal em suas vidas, como os mafiosos, não estão em comunhão com Deus: estão excomungados. Papa Francisco, durante discurso em 2014

À época, o papa teria ido além das declarações. Segundo o perfil Wikimafia, movimento italiano antimáfia fundado em 2012, Francisco teria tentado criar uma comissão especial para estudar as máfias e oficializar a excomunhão no Código de Direito Canônico, conjunto de normas que regula a Igreja Católica. No entanto, de acordo com o Wikimafia, não houve avanços neste sentido até o momento.

Em 2017, o papa voltou a citar os mafiosos. Em um encontro com representantes da Direção Nacional Anti-máfia e Antiterrorismo (DNA), Francisco pediu para que os mafiosos "mudassem de vida", e desejou que Deus tocasse "no coração dos homens e das mulheres das diversas máfias para que eles parem de fazer o mal e se convertam".

Segundo o papa, a máfia é uma "expressão de morte". Para o pontífice, é necessário se opor e combater os crimes cometidos pelos grupos, já que as máfias "se opõem ao Evangelho".

O dinheiro dos trabalhos ilegais e dos crimes mafiosos é dinheiro ensanguentado e produz um poder perverso, e todos sabemos que o diabo entra pelos bolsos, esta é a primeira corrupção.

Papa Francisco, em declaração de 2017

No ano seguinte, uma nova declaração do argentino foi direcionada aos mafiosos. Parte dos mafiosos frequenta a Igreja Católica mas, segundo o papa, não podem ser considerados cristãos. "Aos chamados mafiosos cristãos: eles não têm absolutamente nada em si que seja cristão. Eles se chamam de cristãos, mas trazem a morte em suas almas e a infligem a outros", disse em uma audiência geral na praça São Pedro, no Vaticano. "Há cristãos falsos, aqueles que dizem 'Jesus ressuscitou, eu fui justificado por Jesus e estou em nova vida', mas eles vivem uma vida corrupta, e esses falsos cristãos terminam mal", finalizou.

Ainda em 2018, o argentino encorajou os italianos a denunciarem a máfia. Em uma missa na cidade de Ostia, cidade em que há forte atuação de mafiosos, o papa pediu que os moradores fossem corajosos e agissem de acordo com a lei. Na ocasião, Francisco também condenou o abuso de poder e a arrogância dos grupos mafiosos, e declarou que as pessoas devem abraçar "a justiça, o decoro e a legalidade".

Em 2019, Francisco rebateu acusações da extrema-direita italiana, que se dizia alarmada com a máfia nigeriana. Citando aqueles que chamam os estrangeiros de "delinquentes", o papa afirmou: "Também há muitos [delinquentes] entre nós. A máfia não foi inventada pelos nigerianos, a máfia é um 'valor' nacional, é nossa, italiana".

A sociedade tem de ser curada da corrupção, das extorsões, do tráfico ilícito de drogas, de armas e de seres humanos, entre os quais crianças, reduzidas à escravidão. São autênticas pragas sociais e, ao mesmo tempo, desafios globais que a coletividade internacional é chamada a enfrentar com determinação Papa Francisco

As máfias italianas têm presença também no Brasil. Membros da Cosa Nostra, da 'Ndrangheta e da Camorra vivem no país há décadas, onde atuam especialmente no tráfico de drogas em uma parceria com facções criminosas como o PCC (Primeiro Comando da Capital). A 'Ndrangheta, por exemplo, é a principal aliada do PCC no envio de cocaína para a Europa. Em 10 anos, pelo menos 22 membros de máfias italianas foram presos no Brasil.

*Com informações da ANSA e da RFI