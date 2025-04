Funeral do papa reúne mais de 50 líderes mundiais; veja quem são

O funeral do papa Francisco será hoje, a partir das 5h pelo horário de Brasília (10h no horário local). A despedida ocorrerá na Praça de São Pedro, no Vaticano, e diversas lideranças mundiais confirmaram presença. Segundo o Vaticano, serão 130 delegações estrangeiras, incluindo 50 chefes de estado e 10 monarcas.

Como será?

A Preparação para o enterro começa às 9h (4h de Brasília) e celebração final acontece no átrio da Basílica de São Pedro. A missa das Exéquias, como é chamada, será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, às 10h. Esse é o primeiro dos nove dias de luto e orações em honra ao pontífice.



Em seguida, acontecem os ritos da Última Commendatio e da Valedictio -- despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. O caixão será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá para o local de sepultamento.

As autoridades estarão dispostas conforme o protocolo, ou seja, na primeira fila os presidentes da Argentina, terra natal do Papa, e da Itália. Depois, haverá a realeza e os outros presidentes em ordem alfabética francesa. Segundo as últimas atualizações, pelo menos 130 delegações foram confirmadas, incluindo aproximadamente 50 chefes de Estado e 10 soberanos reinantes.

Confira a lista

Albânia - Presidente Bajram Bega

Alemanha - Presidente Frank-Walter Steinmeier e Chanceler Olaf Scholz.

Angola - Presidente João Lourenço.

Argentina - Presidente Javier Milei.

Áustria - Presidente Alexander Van der Bellen, Chanceler Christian Stocker.

Bangladesh - Conselheiro-chefe (líder interino) Muhammad Yunus.

Bélgica - Rei Philippe e Rainha Mathilde, Primeiro-Ministro Bart De Wever.

Brasil - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Primeira-Dama Janja Lula da Silva.

Bulgária - Primeiro Ministro Rossen Jeliazkov

Chipre - Presidente Nikos Christodoulides.

Croácia - Presidente Zoran Milanovic.

Equador - Presidente Daniel Noboa.

Espanha - Rei Felipe e Rainha Letizia.

EUA - Presidente Donald Trump e a Primeira-Dama Melania Trump.

Estônia - Presidente Alar Karis.

Filipinas - Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Finlândia - Presidente Alexander Stubb.

França - Presidente Emmanuel Macron.

Gabão - Presidente Brice Oligui Nguema.

Georgia - Presidente Mikheil Kavelashvili.

Grécia - Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis.

Holanda - Primeiro-Ministro Dick Schoof.

Honduras - Presidente Xiomara Castro.

Hungria - Presidente Tamas Sulyok.

Índia - Presidente Droupadi Murmu.

Indonésia - Presidente Joko Widodo.

Irlanda - Primeiro-Ministro Micheal Martin.

Islândia - Presidente Halla Tomasdottir.

Itália - Presidente Sergio Mattarella e Primeira-Ministra Giorgia Meloni.

Jordânia - Rei Abdullah e a Rainha Rania.

Letônia - Presidente Edgars Rinkevics.

Lituânia - Presidente Gitanas Nauseda.

Moldávia - Presidente Maia Sandu.

Noruega - Príncipe Herdeiro Haakon e Princesa Herdeira Mette-Marit.

Nova Zelândia - Primeiro-Ministro Christopher Luxon.

ONU (Organização das Nações Unidadas) - Secretário-Geral Antonio Guterres.

Polônia - Presidente Andrzej Duda.

Portugal - Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e Primeiro-Ministro Luis Montenegro.

Quênia - Presidente William Ruto.

Reino Unido - Príncipe William e o Primeiro-Ministro Keir Starmer.

República Tcheca - Primeiro-Ministro Petr Fiala.

República Democrática do Congo - Presidente Felix Tshisekedi.

República Dominicana - Presidente Luis Abinader.

Romênia - Presidente interino Ilie Bolojan.

Suécia - Rei Carl XVI Gustaf, Rainha Silvia e Primeiro-Ministro Ulf Kristersson.

Suíça - Presidente Karin Keller-Sutter.

Timor-Leste - Presidente José Ramos-Horta.

Ucrânia - Presidente Volodymyr Zelenskiy.

União Europeia - Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen; Presidente do Conselho, Antonio Costa; Presidente do Parlamento, Roberta Metsola.

*Com informações da Reuters