Minério de ferro avança com mercados aguardando encontro de líderes na China

PEQUIM (Reuters) - Os futuros do minério de ferro registraram ganhos nesta segunda-feira, já que o mercado aguardava ansiosamente uma reunião importante da liderança do maior consumidor da China para obter dicas sobre medidas de estímulo.

O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC) da China vai se reunir de 4 a 8 de novembro e todas as atenções estarão voltadas para a divulgação de mais medidas de estímulo para estimular a economia.

O contrato janeiro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,91%, a 779 iuanes (109,78 dólares) a tonelada métrica, depois de atingir o valor mais baixo desde 25 de outubro, a 760,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.

A expectativa crescente de um forte estímulo da China nesta semana e um dólar americano mais fraco ajudaram os preços do principal ingrediente da fabricação de aço a se recuperarem na sessão da tarde.

Mas os ventos contrários da demanda enfraquecida, da oferta crescente e dos estoques portuários persistiram, limitando os ganhos de preços, disseram os analistas.

"Os estoques portuários se acumularam em outubro e esperamos ver um novo aumento em novembro e dezembro, quando a demanda de minério é sazonalmente fraca", disse Zhuo Guiqiu, analista da Jinrui Futures.