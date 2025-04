EUA buscam ideias para interceptores de mísseis do Golden Dome no espaço

Por Mike Stone

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão pedindo a empresas de defesa informações sobre interceptores espaciais para derrubar ameaças de mísseis, enquanto o Pentágono explora o escudo de defesa antimísseis Golden Dome do presidente Donald Trump.

A ideia de prender lançadores de foguetes, ou lasers, a satélites para que eles possam abater mísseis balísticos intercontinentais inimigos no momento em que eles decolam não é nova -- ela fazia parte da iniciativa Guerra nas Estrelas, concebida durante a presidência de Ronald Reagan. Mas representa um salto tecnológico enorme e caro em relação aos recursos atuais.

O aviso, publicado nesta sexta-feira, é o primeiro alerta para o setor de que a Agência de Defesa contra Mísseis e a Força Espacial dos EUA estão realizando uma série de reuniões para discutir interceptores com base no espaço.

No aviso, eles pedem às empresas que forneçam informações específicas sobre "interceptores espaciais" reais ou conceituais que derrubariam ICBMs durante a "fase de impulso" -- a subida lenta e previsível pela atmosfera da Terra. As defesas atuais têm como alvo os mísseis inimigos enquanto eles viajam pelo espaço.

O Pentágono disse que também está interessado em conceitos capazes de "interceptação pós-impulso, no início do curso ou no meio do curso que mostrem um caminho para a interceptação na fase de impulso, incluindo efetores cinéticos e não cinéticos, sensores/busca e soluções de controle de fogo".

"Essa notificação parece confirmar a probabilidade próxima de que tanto os sensores espaciais quanto os interceptores com base no espaço serão um componente-chave dos próximos planos arquitetônicos da Golden Dome, que provavelmente surgirão nas próximas semanas", disse Tom Karako, especialista em armas e segurança do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A expectativa é que representantes do setor das principais empresas de defesa, incluindo a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a RTX Corp, antiga Raytheon, além das empresas mais novas, como a SpaceX de Elon Musk, a empresa de software Palantir e a fabricante de drones Anduril, apresentem propostas que descrevam abordagens tecnológicas e estratégias de implantação de sistemas interceptadores, sensores ou sistemas de controle baseados no espaço.

A Rússia condenou um decreto assinado em janeiro por Trump para construir um novo escudo de defesa antimísseis, acusando os Estados Unidos de tentar perturbar o equilíbrio nuclear global e abrir caminho para um confronto militar no espaço.

(Reportagem de Mike Stone em Washington)