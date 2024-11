Confiança dos investidores da zona do euro tem leve alta em novembro

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro aumentou pelo segundo mês consecutivo em novembro, embora um pouco menos do que o esperado, já que uma satisfação ligeiramente maior com a situação atual impulsionou o humor geral, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -12,8 em novembro, de -13,8 em outubro, ficando um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pela Reuters de um aumento para -12,5 neste mês.

A pesquisa com 1.066 investidores, realizada de 31 de outubro a 2 de novembro, mostrou que as expectativas ficaram estagnadas em -3,8 pontos este mês.

A leitura para a situação atual na união monetária melhorou ligeiramente para -21,5 em novembro, de -23,3 no mês passado.

A confiança dos investidores na Alemanha, a maior economia da Europa, também aumentou ligeiramente este mês, pelo segundo mês consecutivo, passando de -31,5 em outubro para -29,8, mostrou a pesquisa.

(Reportagem de Friederike Heine)