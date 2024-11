Cemitérios lançam site com fotos de túmulos e acabam revelando vandalismo

Os cemitérios do Araçá e de Santo Amaro, em São Paulo, lançaram neste Dia de Finados um site com um catálogo fotográfico dos túmulos, com o nome do falecido e a geolocalização. O objetivo era ajudar a encontrar os jazigos, mas as imagens acabaram revelando o estado de abandono e vandalismo de algumas sepulturas.

O que aconteceu

É possível buscar as sepulturas pelo nome do falecido ou da família no site. O serviço de consulta é aberto ao público e, além de apontar a localização, mostra fotos dos túmulos.

Também é possível traçar uma rota até a sepultura no Google Maps. Cada túmulo teve as coordenadas geográficas posicionadas na plataforma de mapas.

Mas, além de facilitar a localização, a iniciativa acabou revelando o vandalismo nas sepulturas. Algumas delas precisaram ser emparedadas com tijolos após furtos de placas de revestimento, situação comum que já foi denunciada pelo Tribunal de Contas de São Paulo.

Também é possível ver que placas de metal com identificações e fotos dos falecidos foram removidas. Em um dos mausoléus, uma lona ajuda a cobrir uma porta quebrada. Em outro, uma parede de tijolos dá espaço a onde antes havia um portão.

Catálogo de jazigos pode ser consultado pela internet Imagem: Cortel São Paulo/Reprodução

Há ainda cenas de abandonos, com túmulos destruídos. O mato alto tomou conta de alguns dos jazigos sem revestimento.

Cemitérios catalogados têm, somados, 26 mil jazigos. Segundo a concessionária Cortel, responsável pelos locais, o investimento no serviço de geolocalização foi de R$ 4 milhões.

O UOL buscou a Cortel para saber se há algum plano de reparo dos jazigos e como funciona a segurança para evitar furtos no local. O espaço será atualizado se houver posicionamento. Em nota sobre a geolocalização dos jazigos, a empresa cita que entregou reformas em "salas de velórios, banheiros e de acessibilidade".

Trabalho de catalogação durou um ano

Mausoléus do Cemitério do Araçá têm remendos com lonas e porta substituída por tijolos Imagem: Cortel São Paulo/Reprodução

Ao todo, 350 mil documentos foram analisados pelas equipes da concessionária. As fotos dos túmulos, também feitas pela Cortel, foram comparadas com os dados dos documentos.

Expectativa é de que outros três cemitérios de São Paulo sejam catalogados até maio de 2025. Segundo a Cortel, as necrópoles São Paulo, Dom Bosco e de Cachoeirinha devem contar com o mesmo serviço até o Dia das Mães.