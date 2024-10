Médica é investigada por mentir que câncer de mama não existe

Do UOL, em São Paulo

Dois médicos são investigados por espalhar informações falsas sobre câncer de mama nas redes sociais. Enquanto uma afirmou que a doença não existe, outro ligou a mamografia, um exame preventivo, ao problema.

O que aconteceu

"Câncer de mama não existe. Esqueçam outubro rosa. Esqueçam mamografia. Mamografia vai causar inflamação nas mamas", afirmou a médica Lana Almeida. Espalhando uma mentira sobre o exame preventivo para a doença, ela sugeriu que "modulação hormonal" seria a resposta para os problemas.

Lana tem registro ativo no CRM-PA (Conselho Regional de Medicina do Pará). Segundo o site da instituição, ela não tem especialidade registrada. Nas redes sociais, ela se apresenta como "especialista em mastologia e ultrassonografia das mamas".

CRM "já tomou conhecimento sobre a postagem". Em nota enviada ao UOL, o Conselho Regional de Medicina do Pará afirmou que apura o caso e que os procedimentos do CRM tramitam sob sigilo. O perfil de Lana nas redes sociais, que tinha quase 10 mil seguidores, foi fechado após a repercussão do vídeo.

Médico também é investigado por ligar mamografia a câncer de mama

Médico Lucas Mattos também é investigado por Conselho Imagem: Reprodução de vídeo

O médico Lucas Ferreira Mattos, por sua vez, é investigado pelo Cremesp por publicar vídeo ligando a mamografia ao câncer de mama. "Mamografia gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raios-X. Isso aumenta a incidência de câncer de mama, por excesso de mamografia", afirmou, sem comprovação científica.

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) afirmou que "está investigando o caso em questão". O órgão também apontou que o caso segue sob sigilo.

Lucas tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e cobra quase R$ 5 mil por consulta online. Após a repercussão do vídeo, ele publicou outro vídeo afirmando que a mídia "modificou o cenário". "O que eu disse é que a radiação é um dos fatores causais de qualquer tipo de câncer", afirmou. Ele também disse que nunca desincentivou pacientes a fazerem exames de prevenção se tiverem prescrição médica.

Conteúdo divulgado por médicos é fake news, diz Instituto Nacional de Câncer. Em nota, o instituto afirmou que "a desinformação sobre a inexistência do câncer de mama não tem respaldo científico e prejudica a saúde pública, colocando vidas em risco ao desencorajar exames preventivos e tratamentos essenciais".

O UOL contatou os dois médicos por números disponibilizados nas redes sociais. Até o momento, eles não responderam sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.