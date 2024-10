Argentina segue com buscas por desaparecidos em colapso de hotel

BUENOS AIRES, 30 OUT (ANSA) - As equipes do Corpo de Bombeiros da Argentina prosseguiram nesta quarta-feira (30) com as buscas pelos desaparecidos no desabamento de um hotel de 10 andares na cidade de Villa Gesell.

De acordo com as autoridades locais, entre sete e nove pessoas ainda estão sob os escombros do edifício, que colapsou na última segunda-feira (28).

O desabamento da estrutura, que deixou um idoso de 89 anos morto, teria sido provocado em razão de uma obra irregular de restauração do prédio. Um edifício adjacente também foi danificado.

"Não vamos sair daqui até retirarmos a última pedra de entulho. O objetivo é resgatar as pessoas presas, mas também estamos documentando tudo e recolhendo provas para que não haja impunidade", disse Javier Alonso, ministro da Segurança da província de Buenos Aires em declarações à imprensa.

De acordo com fontes citadas pelo jornal La Nación, o responsável pela obra de revitalização do hotel Dubrovnik e ao menos dois pedreiros foram presos preventivamente pelas forças de ordem. (ANSA).

